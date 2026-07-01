Foggia, il Comune cerca nuovi fondi per gli asili nido: costi aumentati, serviranno risorse aggiuntive

FOGGIA – I finanziamenti del PNRR non bastano più a coprire il costo delle nuove opere e il Comune di Foggia è costretto a cercare ulteriori risorse. La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo con cui dà mandato agli uffici di candidare i progetti degli asili nido a future linee di finanziamento nazionali ed europee, nel tentativo di reperire le somme necessarie a completare gli interventi senza gravare sul bilancio comunale.

La decisione nasce dall’aggiornamento dei quadri economici predisposti per le opere finanziate attraverso la Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le verifiche tecniche effettuate negli ultimi mesi hanno evidenziato un incremento dei costi rispetto ai parametri fissati dal Ministero dell’Istruzione nel momento dell’assegnazione dei contributi. Una situazione che interessa non soltanto Foggia ma numerosi enti locali chiamati a realizzare nuovi edifici scolastici dopo l’aumento dei prezzi dei materiali e dei costi di costruzione.

Nella relazione allegata alla delibera viene ricordato che il Comune è soggetto attuatore di cinque interventi finanziati nell’ambito del Piano Asili Nido: le nuove strutture tra via De Palma e via Gramsci, tra via D’Addedda e viale Gandhi e in via Monsignor Farina, oltre agli interventi di ristrutturazione degli immobili scolastici di viale Kennedy-via Vittorio Alfieri e di via Nedo Nadi-via Luigi Rovelli.

Le stime economiche aggiornate mostrano però un fabbisogno complessivo sensibilmente superiore rispetto alle risorse già assegnate dal Ministero. Proprio per questo, già nei mesi scorsi, l’Amministrazione comunale aveva informato formalmente il Ministero dell’Istruzione, la Prefettura e la Ragioneria territoriale dello Stato della necessità di reperire ulteriori finanziamenti per completare tutte le opere previste. Secondo la ricognizione trasmessa agli enti competenti, il fabbisogno complessivo degli interventi supera i dodici milioni di euro.

La delibera approvata dalla Giunta rappresenta quindi un passaggio politico oltre che amministrativo. L’esecutivo guidato dalla sindaca Maria Aida Episcopo incarica infatti il dirigente dell’Area Opere Pubbliche PNRR di partecipare a ogni futura opportunità di finanziamento che possa consentire la copertura integrale dei costi delle opere, evitando che l’Amministrazione debba ricorrere a risorse proprie o ridimensionare gli interventi programmati.

L’obiettivo dichiarato è quello di salvaguardare integralmente il piano di potenziamento degli asili nido, considerato strategico sia per aumentare l’offerta educativa destinata ai bambini tra zero e tre anni sia per rispettare gli obiettivi fissati dall’Unione europea nell’ambito del PNRR.

Negli ultimi mesi il Comune ha già dovuto riorganizzare parte delle attività progettuali, ricorrendo in alcuni casi alla suddivisione dei lavori in stralci funzionali per rispettare le scadenze ministeriali e mantenere attivi i finanziamenti già ottenuti. La nuova delibera si inserisce proprio in questo percorso, confermando la volontà di portare a termine tutti gli interventi programmati nonostante il significativo incremento dei costi di realizzazione.

A cura di Giovanna Tambo.