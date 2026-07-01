Foggia, il Comune propone di cedere due aree alla Parrocchia San Giovanni Battista: la decisione passa al Consiglio

FOGGIA – Due piccole porzioni di terreno comunale potrebbero presto diventare di proprietà della Parrocchia San Giovanni Battista. La Giunta comunale ha approvato la proposta di deliberazione da trasmettere al Consiglio comunale per autorizzare la classificazione delle aree come patrimonio disponibile e la successiva cessione gratuita, vincolata alla realizzazione di finalità sociali, educative, aggregative e pastorali.

La vicenda nasce da una ricognizione tecnico-catastale avviata nei mesi scorsi dal Servizio Patrimonio, che ha consentito di chiarire la situazione di due porzioni di suolo comunale, indicate negli atti con le denominazioni provvisorie “AAA” e “BBB”. Si tratta di aree di modeste dimensioni, da anni di fatto integrate con gli spazi della parrocchia e prive, secondo gli uffici comunali, di una reale autonomia funzionale.

La prima porzione, denominata “AAA”, misura circa 71 metri quadrati ed è costituita da un relitto stradale ormai inglobato nell’attuale campetto di calcio adiacente alla chiesa. La seconda, denominata “BBB”, è invece una corte di circa 129 metri quadrati situata a ridosso dell’edificio religioso e interessata in passato da alcune incongruenze catastali. Complessivamente le due aree sono state stimate in poco meno di 29 mila euro, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate dagli uffici comunali.

Alla base della proposta c’è una richiesta presentata dalla Parrocchia Basilica San Giovanni Battista, che ha manifestato l’intenzione di realizzare nuovi spazi destinati alle attività pastorali, sociali e ricreative. Nell’istanza trasmessa al Comune viene spiegato che l’intervento potrà contare su un finanziamento ottenuto attraverso i fondi dell’otto per mille, integrato con risorse proprie della comunità parrocchiale, per costruire locali destinati al ministero pastorale e ad attività rivolte ai giovani, alle famiglie e all’intero quartiere.

Secondo la Giunta, la cessione consentirebbe di risolvere una situazione patrimoniale che si trascina da tempo, eliminando sovrapposizioni tra proprietà comunali e spazi già utilizzati dalla parrocchia. L’operazione viene motivata anche con l’interesse pubblico rappresentato dalla razionalizzazione del patrimonio comunale e dalla possibilità di favorire iniziative di carattere educativo, sociale e aggregativo in un’area già frequentata dalla comunità.

L’Amministrazione evidenzia inoltre che le due porzioni interessate non presentano una concreta possibilità di valorizzazione autonoma da parte del Comune. Proprio questa circostanza, unita alle finalità di interesse collettivo dichiarate dalla parrocchia, ha portato la Giunta a ritenere praticabile la strada della cessione gratuita con vincolo di destinazione, cioè subordinata al mantenimento delle funzioni sociali e comunitarie indicate nella proposta.

La decisione definitiva, però, non spetta all’esecutivo. Trattandosi di un’alienazione patrimoniale, sarà il Consiglio comunale a dover esaminare la proposta, valutando sia la classificazione delle due aree come patrimonio disponibile sia la successiva cessione gratuita alla Parrocchia San Giovanni Battista.

Se il Consiglio approverà il provvedimento, il Comune potrà completare il riordino patrimoniale dell’area e consentire alla parrocchia di procedere con il progetto di ampliamento delle proprie attività, chiudendo una vicenda amministrativa e catastale che gli uffici definiscono ormai storica.

Fonte: Deliberazione della Giunta comunale di Foggia n. 161 del 30 giugno 2026.

A cura di Giovanna Tambo.