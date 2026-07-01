Foggia investe sugli asili nido: la Giunta accelera per non perdere i fondi PNRR

FOGGIA – Il Comune di Foggia prova a recuperare il tempo perduto sui progetti destinati ai nuovi asili nido finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che punta ad accelerare tutte le procedure amministrative necessarie per completare gli interventi finanziati dal PNRR, confermando la volontà dell’Amministrazione di rispettare le scadenze fissate dall’Unione europea e dal Ministero dell’Istruzione.

Il provvedimento si inserisce in una fase particolarmente delicata per gli enti locali chiamati a realizzare nuove strutture dedicate alla prima infanzia. Il cronoprogramma imposto dal PNRR prevede infatti tempi molto rigidi e qualsiasi ritardo potrebbe comportare la perdita dei finanziamenti concessi.

Per questo motivo Palazzo di Città ha deciso di imprimere un’accelerazione all’intero iter amministrativo, affidando agli uffici il compito di completare rapidamente tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi già programmati. L’obiettivo è aumentare l’offerta di posti negli asili nido comunali, uno dei principali traguardi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia e sostenere l’occupazione femminile.

La delibera richiama la necessità di assicurare il pieno utilizzo delle risorse europee, coordinando l’attività dei servizi tecnici e amministrativi coinvolti nella progettazione, negli affidamenti e nella successiva esecuzione delle opere. Il Comune sottolinea come gli interventi rappresentino un investimento strategico non soltanto sul piano edilizio, ma anche sotto quello sociale, destinato a migliorare l’offerta educativa per la fascia di età compresa tra zero e tre anni.

L’incremento dei posti disponibili negli asili nido costituisce infatti uno degli indicatori monitorati dalla Commissione europea nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Per questo motivo tutte le amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti sono chiamate a rispettare tempi estremamente stringenti sia nella realizzazione delle opere sia nella loro successiva attivazione.

L’atto approvato dalla Giunta non riguarda un singolo edificio, ma definisce un indirizzo generale destinato a tutti gli interventi finanziati nell’ambito del Piano. Nei prossimi mesi saranno quindi gli uffici comunali a tradurre questo indirizzo nelle procedure operative necessarie per arrivare alla conclusione dei cantieri.

Per Foggia si tratta di un passaggio importante all’interno della strategia di rafforzamento dei servizi educativi. L’Amministrazione punta infatti ad ampliare in maniera significativa la disponibilità di strutture dedicate alla prima infanzia, rispondendo a una domanda che negli ultimi anni è cresciuta costantemente e che continua a superare l’offerta disponibile.

Con questa delibera il Comune conferma quindi la volontà di rispettare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipenderà dalla capacità di completare tutte le opere entro le scadenze previste.

A cura di Giovanna Tambo.