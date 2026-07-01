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SOLE BUS Foggia–Mattinata, attesa sotto il sole alla fermata dei bus: la segnalazione di una passeggera

Secondo la lettrice, una situazione di questo tipo può rappresentare un problema non solo dal punto di vista del comfort

CALDO FOGGIA, ARCHIVIO FG

CALDO FOGGIA, ARCHIVIO FG

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Un’attesa sotto il sole cocente, senza una pensilina né un’area d’ombra dove ripararsi. È la segnalazione inviata alla nostra redazione da una lettrice, Maria, che denuncia le condizioni della fermata dei pullman della linea Foggia–Mattinata.

«Ieri ho preso il pullman delle 11:30 da Foggia diretto a Mattinata e mi sono ritrovata ad attendere il mezzo completamente esposta al sole», racconta. In una giornata caratterizzata da temperature particolarmente elevate, l’assenza di una pensilina o di altre strutture di riparo ha reso l’attesa particolarmente disagevole.

Secondo la lettrice, una situazione di questo tipo può rappresentare un problema non solo dal punto di vista del comfort, ma anche della sicurezza, soprattutto per le persone più vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti con particolari condizioni di salute.

«È difficile comprendere come, nel 2026, una fermata così frequentata sia ancora priva di una copertura che protegga i passeggeri dal sole e dalle intemperie», osserva nella sua segnalazione.

Maria rivolge quindi un appello agli enti competenti affinché valutino la possibilità di installare una pensilina o adottare altre soluzioni utili a migliorare le condizioni di attesa degli utenti del trasporto pubblico.

La cittadina riferisce inoltre di aver appreso da altri utenti che in passato sarebbero già state avanzate segnalazioni analoghe. Un elemento che, se confermato, rafforza l’auspicio di un intervento volto a garantire maggiore sicurezza e comfort a chi utilizza quotidianamente il servizio.

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