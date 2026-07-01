Foggia, nuovo asilo nido tra via De Palma e via Gramsci: avanti con il progetto finanziato dal PNRR

FOGGIA – Un nuovo asilo nido per aumentare l’offerta di servizi educativi destinati ai bambini da zero a tre anni e contribuire a ridurre una delle principali carenze del sistema scolastico cittadino. La Giunta comunale di Foggia ha approvato il progetto relativo alla realizzazione della nuova struttura tra via De Palma e via Gramsci, uno degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, confermando la volontà di rispettare il cronoprogramma imposto dall’Unione europea.

L’opera rientra nel programma nazionale destinato al potenziamento degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, una delle misure considerate strategiche dal PNRR per favorire la crescita dell’offerta educativa e consentire una maggiore conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle famiglie.

Il progetto rappresenta uno dei tasselli del più ampio piano predisposto dall’Amministrazione comunale per incrementare il numero dei posti disponibili negli asili pubblici, riducendo le liste di attesa e offrendo nuovi servizi nei quartieri della città maggiormente interessati dalla domanda.

La delibera approvata dalla Giunta consente di proseguire l’iter tecnico e amministrativo dell’intervento, confermando gli elaborati progettuali e gli adempimenti necessari per arrivare successivamente alla fase dell’affidamento dei lavori. Il rispetto delle scadenze assume un’importanza fondamentale perché gli interventi finanziati dal PNRR devono essere completati entro i termini fissati dalla Commissione europea, pena la revoca dei contributi assegnati.

Il nuovo edificio sarà progettato secondo i più recenti criteri di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e sicurezza, con spazi dedicati alle attività educative, aree gioco, servizi per il personale e ambienti pensati per garantire il benessere dei bambini. L’obiettivo è realizzare una struttura moderna, capace di rispondere ai nuovi standard previsti per i servizi destinati alla prima infanzia.

Negli ultimi anni il tema degli asili nido è diventato centrale nelle politiche pubbliche. L’Italia presenta infatti ancora una disponibilità di posti inferiore agli obiettivi europei e proprio per questo il PNRR ha destinato ingenti risorse ai Comuni per la costruzione di nuove strutture e l’ampliamento di quelle esistenti.

Anche Foggia punta a colmare questo divario attraverso una serie di interventi distribuiti sul territorio cittadino. Quello tra via De Palma e via Gramsci rappresenta uno dei progetti più significativi, destinato a rafforzare l’offerta educativa in una zona particolarmente popolata e a fornire una risposta concreta alle esigenze delle famiglie.

L’Amministrazione comunale sottolinea come il finanziamento europeo costituisca un’opportunità da non perdere e ribadisce la necessità di procedere con la massima rapidità in tutte le fasi amministrative, dalla progettazione all’esecuzione dei lavori, fino alla successiva apertura della struttura.

Una volta completato, il nuovo asilo consentirà di aumentare il numero dei posti disponibili per i bambini tra zero e tre anni, contribuendo a migliorare la rete dei servizi educativi comunali e offrendo un sostegno concreto ai genitori, soprattutto alle giovani coppie e alle famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano.

A cura di Giovanna Tambo.