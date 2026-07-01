Frecciarossa Napoli–Bari–Lecce, nuovo collegamento. Gorini: “Oggi giornata importante”

È stato inaugurato il nuovo collegamento ad alta velocità Frecciarossa tra Napoli, Bari e Lecce, un’operazione che punta a rafforzare i collegamenti tra Campania e Puglia e a migliorare tempi e qualità del viaggio.

«Oggi è sicuramente una giornata importante, perché stiamo lanciando questo nuovo servizio Frecciarossa tra Napoli, Bari e Lecce», ha dichiarato Simone Gorini, direttore operations Alta Velocità di Trenitalia, presentando il servizio a Napoli Centrale. Il collegamento consente di ridurre i tempi tra Napoli e Bari a 3 ore e 30 minuti, con un significativo miglioramento anche in termini di comfort.

Il nuovo servizio è stato attivato grazie alla Variante Cancello e rappresenta, secondo Gorini, solo il primo passo di un percorso di ulteriore potenziamento della linea. «Ci saranno altre attivazioni nei prossimi anni, con la possibilità di rendere ancora più veloce la relazione tra Napoli e il Salento», ha spiegato, sottolineando anche il ruolo dell’interconnessione con il trasporto regionale e il nodo di Napoli Afragola.

Il dirigente ha evidenziato come il progetto apra opportunità sia per il turismo sia per chi si sposta per lavoro tra le due regioni. «È un momento storico perché si sta creando una nuova via in un’ottica di comfort, serenità del viaggio e velocità», ha concluso Gorini.

Lo riporta ansa.it.