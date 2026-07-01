“Giovani e lavoro al Sud, il dibattito sulla tornanza”: a Manfredonia confronto su futuro e spopolamento

Il tema del rapporto tra giovani, lavoro e permanenza al Sud sarà al centro della serata di oggi, mercoledì 1° luglio, nell’ambito della rassegna “Ti Porto un Libro”, inserita nel Festival delle Terre d’Acqua. L’appuntamento, in programma alle 20:30 all’Anfiteatro del Marina del Gargano, propone un confronto dedicato a una delle questioni più urgenti per il Mezzogiorno: restare, partire o tornare nei territori del Sud Italia.

Dopo la serata di ieri con Enzo Amendola e il suo “L’Imam deve morire”, il festival cambia registro ma conferma la propria vocazione alla riflessione su temi sociali e geopolitici, mantenendo al centro il dialogo con il pubblico e la narrazione contemporanea.

Protagonisti dell’incontro saranno due giovani autori pugliesi: Floridiana Ventrella, con il volume “Lavorare al Sud è (im)possibile”, e Flavio Roberto Albano, autore del progetto “La tornanza”. Due percorsi diversi ma accomunati da un punto centrale: l’idea che il Sud possa essere non solo luogo di partenza, ma anche di scelta consapevole per costruire il proprio futuro.

Il lavoro di Ventrella affronta il tema dell’occupazione nel Mezzogiorno con uno sguardo critico ma propositivo, puntando a superare stereotipi e rassegnazione e offrendo strumenti di lettura per chi sceglie di restare. Albano, invece, racconta il significato della “tornanza”, intesa come ritorno consapevole alla propria terra dopo esperienze fuori regione, trasformando competenze e percorsi formativi in opportunità di sviluppo locale.

La riflessione si inserisce nel più ampio fenomeno dello spopolamento delle aree interne e del Sud, che oggi non riguarda solo il lavoro ma anche qualità dei servizi, opportunità culturali e capacità dei territori di attrarre nuove energie. In questo scenario, anche strumenti come lo smart working e le professioni digitali aprono nuove possibilità, rendendo sempre più centrale la qualità della vita come fattore decisivo nella scelta del luogo in cui vivere.

Secondo la visione proposta dagli organizzatori, territori come la Puglia possono trasformare paesaggio, identità e coesione sociale in elementi di attrattività, puntando su innovazione, servizi e comunità. Un messaggio che la Fondazione Re Manfredi pone al centro dell’iniziativa, valorizzando il ruolo delle nuove generazioni come protagoniste del cambiamento.

L’incontro si propone così come uno dei momenti più significativi della rassegna, rivolto in particolare a studenti, giovani professionisti e imprenditori, chiamati a confrontarsi su un interrogativo sempre più attuale: ha senso restare o tornare al Sud oggi?