Guerra ai bancomat: quarto assalto in due giorni nel barese

Prosegue l’ondata di assalti agli sportelli bancomat nel Barese. Nelle scorse ore è stato preso di mira il bancomat della BdM Banca di Polignano a Mare, facendo salire a quattro il numero degli episodi registrati nell’arco di appena due giorni.

Secondo le prime ricostruzioni, almeno tre persone, con i volti coperti e abiti scuri, hanno fatto esplodere lo sportello automatico. Per ostacolare un eventuale inseguimento durante la fuga, i malviventi hanno disseminato sull’asfalto chiodi a tre punte.

L’esplosione ha provocato ingenti danni all’erogatore automatico e agli esterni della filiale, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire se il colpo sia andato a segno e l’eventuale entità del bottino.

Dopo l’assalto, il gruppo si è allontanato a bordo di una berlina di colore chiaro, facendo perdere le proprie tracce.

Non si registrano feriti, ma l’episodio conferma una preoccupante escalation di attacchi agli istituti di credito nella provincia di Bari.

Con quello di Polignano a Mare, sale a quattro il numero degli assalti compiuti nel Barese da lunedì a oggi: nel mirino dei malviventi sono finiti il postamat di Bitetto, due bancomat a Modugno e, infine, quello di Polignano a Mare.

Lo riporta ansa.it.