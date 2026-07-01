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MANFREDONIA EVENTO Il Sud è un punto di partenza o un luogo in cui restare? Questa sera il confronto a Manfredonia

Incontro in programma questa sera, martedì 1 luglio, alle ore 20.30, nell'ambito della rassegna culturale “Ti Porto un Libro”

Il Sud è un punto di partenza o un luogo in cui restare? Questa sera il confronto a Manfredonia

Floridiana Ventrella - Fonte Immagine: accademiadellavoro.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

MANFREDONIA – Il Sud come terra da cui partire o come luogo in cui costruire il proprio futuro? È attorno a questa domanda che si svilupperà l’incontro in programma questa sera, martedì 1 luglio, alle ore 20.30, nell’ambito della rassegna culturale “Ti Porto un Libro”, ospitata nella suggestiva cornice della Marina del Gargano.

Protagonisti del dialogo saranno Floridiana Ventrella e Flavio R. Albano, che si confronteranno sui temi del lavoro, delle opportunità, della valorizzazione dei talenti e delle prospettive offerte ai giovani nel Mezzogiorno.

L’iniziativa intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su una delle questioni più attuali per il territorio: la possibilità di scegliere se partire alla ricerca di nuove occasioni o investire le proprie competenze nel Sud, contribuendo alla sua crescita.

L’appuntamento è aperto a cittadini, studenti e operatori del mondo culturale e professionale interessati a partecipare al dibattito.

L’evento si terrà alla Marina del Gargano, con inizio alle ore 20.30. L’ingresso è libero.

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