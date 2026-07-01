Edizione n° 6113

BALLON D'ESSAI

FOGGIA SALATTO // PNRR e rischio definanziamenti, Salatto: “La Capitanata non può perdere un’occasione storica”
1 Luglio 2026 - ore  11:22

CALEMBOUR

ANDREA SALVATI // Incidente mortale in scooter dopo una consegna: muore il 18enne rider Andrea Salvati
1 Luglio 2026 - ore  10:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Incidente mortale in scooter dopo una consegna: muore il 18enne rider Andrea Salvati

ANDREA SALVATI Incidente mortale in scooter dopo una consegna: muore il 18enne rider Andrea Salvati

Il giovane, che lavorava come fattorino in un locale di Poirino, nel Torinese, stava tornando verso il ristorante intorno alle 22.30 sotto una pioggia battente

Incidente mortale in scooter dopo una consegna: muore il 18enne rider Andrea Salvati

Incidente mortale in scooter dopo una consegna: muore il 18enne rider Andrea Salvati - Fonte Immagine: lastampa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Tragedia nella serata di domenica per Andrea Salvati, 18 anni, morto dopo un incidente in scooter avvenuto mentre rientrava in pizzeria al termine di una consegna di lavoro.

Il giovane, che lavorava come fattorino in un locale di Poirino, nel Torinese, stava tornando verso il ristorante intorno alle 22.30 sotto una pioggia battente quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del ciclomotore finendo contro una rotatoria. Secondo le prime verifiche dei Carabinieri della Compagnia di Chieri, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Soccorso e trasportato d’urgenza al CTO di Torino, Andrea ha riportato un gravissimo trauma toracico. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso avvenuto poche ore dopo il ricovero.

Il ragazzo aveva compiuto 18 anni lo scorso febbraio e viveva a Trofarello. Aveva scelto di lavorare per mettere da parte i soldi necessari a un viaggio con gli amici, programmato per l’estate in Spagna, senza pesare economicamente sulla famiglia. Una parte della somma gli era stata già regalata dalla nonna, ma il giovane voleva coprire il resto con il proprio lavoro.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, dove Andrea viene ricordato come un ragazzo determinato, pieno di progetti e desideroso di costruirsi il futuro attraverso l’impegno quotidiano.

Lo riporta mondoreale.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO