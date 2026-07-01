Tragedia nella serata di domenica per Andrea Salvati, 18 anni, morto dopo un incidente in scooter avvenuto mentre rientrava in pizzeria al termine di una consegna di lavoro.

Il giovane, che lavorava come fattorino in un locale di Poirino, nel Torinese, stava tornando verso il ristorante intorno alle 22.30 sotto una pioggia battente quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del ciclomotore finendo contro una rotatoria. Secondo le prime verifiche dei Carabinieri della Compagnia di Chieri, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Soccorso e trasportato d’urgenza al CTO di Torino, Andrea ha riportato un gravissimo trauma toracico. Nonostante l’intervento tempestivo del 118, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso avvenuto poche ore dopo il ricovero.

Il ragazzo aveva compiuto 18 anni lo scorso febbraio e viveva a Trofarello. Aveva scelto di lavorare per mettere da parte i soldi necessari a un viaggio con gli amici, programmato per l’estate in Spagna, senza pesare economicamente sulla famiglia. Una parte della somma gli era stata già regalata dalla nonna, ma il giovane voleva coprire il resto con il proprio lavoro.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, dove Andrea viene ricordato come un ragazzo determinato, pieno di progetti e desideroso di costruirsi il futuro attraverso l’impegno quotidiano.

Lo riporta mondoreale.it.