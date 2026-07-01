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Home // Cronaca // Incidente su via Trinitapoli: tre auto coinvolte, tre feriti non gravi

INCIDENTE VIA TRINITAPOLI Incidente su via Trinitapoli: tre auto coinvolte, tre feriti non gravi

Secondo le prime indiscrezioni raccolte sul posto, all'origine dell'impatto potrebbe esserci un sorpasso azzardato effettuato da uno dei veicoli coinvolti

Secondo le prime indiscrezioni raccolte sul posto, all'origine dell'impatto potrebbe esserci un sorpasso azzardato effettuato da uno dei veicoli coinvolti

Secondo le prime indiscrezioni raccolte sul posto, all'origine dell'impatto potrebbe esserci un sorpasso azzardato effettuato da uno dei veicoli coinvolti - PH NOIFOGGAWEB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia – Incidente stradale nel corso della giornata su via Trinitapoli, dove tre autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime indiscrezioni raccolte sul posto, all’origine dell’impatto potrebbe esserci un sorpasso azzardato effettuato da uno dei veicoli coinvolti. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare da parte delle forze dell’ordine.

Il bilancio è di tre persone ferite. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, nessuna avrebbe riportato lesioni gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto al loro trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso. Lo riporta noi foggia web.

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