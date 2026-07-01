Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 100 del 10 giugno 2026 è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 1.024 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari, famiglia professionale “Funzionario progettazione, erogazione e controllo dei servizi” nei ruoli dell’INPS. Successivamente, con la Deliberazione n. 108 del 24 giugno 2026, è stata disposta la modifica del bando con l’ampliamento dei posti disponibili a 1.695 unità complessive.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS, compilando l’apposito format sul Portale del Reclutamento “InPA” all’indirizzo https://www.inpa.gov.it, previa registrazione del candidato.

Il termine per l’invio delle candidature è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul portale InPA e sul sito istituzionale dell’INPS. Alla scadenza non sarà più possibile accedere alla procedura né trasmettere la domanda.

I requisiti di ammissione e tutte le ulteriori disposizioni relative alla procedura concorsuale sono contenuti nel bando ufficiale, al quale si rinvia integralmente.

Lo riporta inps.it.