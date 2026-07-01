Edizione n° 6113

BALLON D'ESSAI

SFRATTO FRATELLO // Sfrattato dall’abitazione acquistata dal fratello, smonta porte e lavandini: patteggia la condanna
1 Luglio 2026 - ore  08:57

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // “Io vado a Vieste”, il nuovo brano di Ivan Lopriore

IVAN LOPRIORE “Io vado a Vieste”, il nuovo brano di Ivan Lopriore

«Mio padre è nato a Vieste e io torno qui praticamente da sempre per le vacanze. È un luogo che considero parte della mia storia e dei miei ricordi più belli»

“Io vado a Vieste”, il nuovo brano di Ivan Lopriore

Ivan Lopriore - Fonte Immagine: Facebook, Ivan Lopriore

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

È uscito “Io vado a Vieste”, il nuovo brano originale di Ivan Lopriore, un omaggio musicale alla città garganica che nasce da un legame personale e familiare profondo con il territorio.

«Mio padre è nato a Vieste e io torno qui praticamente da sempre per le vacanze. È un luogo che considero parte della mia storia e dei miei ricordi più belli», racconta Lopriore.

Il brano si sviluppa con un ritmo estivo, allegro e spensierato, e racconta le emozioni di chi torna ogni anno nella località del Gargano. Nel testo trovano spazio elementi e scenari tipici della città, dal mare al porto, dal mercato al maestrale, fino ai paesaggi caratteristici della costa.

Il testo è stato scritto interamente dall’autore, che interpreta anche il brano. Per la produzione musicale e la realizzazione del videoclip sono stati utilizzati anche strumenti di intelligenza artificiale, mantenendo però un’impronta fortemente personale e creativa del progetto.

“Io vado a Vieste” nasce come un tributo non commerciale alla città e al suo territorio, con l’obiettivo di valorizzarne la bellezza attraverso la musica e raccontare un legame affettivo che per l’autore rappresenta una vera e propria seconda casa.

Lo riporta retegargano.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO