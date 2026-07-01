“Io vado a Vieste”, il nuovo brano di Ivan Lopriore

È uscito “Io vado a Vieste”, il nuovo brano originale di Ivan Lopriore, un omaggio musicale alla città garganica che nasce da un legame personale e familiare profondo con il territorio.

«Mio padre è nato a Vieste e io torno qui praticamente da sempre per le vacanze. È un luogo che considero parte della mia storia e dei miei ricordi più belli», racconta Lopriore.

Il brano si sviluppa con un ritmo estivo, allegro e spensierato, e racconta le emozioni di chi torna ogni anno nella località del Gargano. Nel testo trovano spazio elementi e scenari tipici della città, dal mare al porto, dal mercato al maestrale, fino ai paesaggi caratteristici della costa.

Il testo è stato scritto interamente dall’autore, che interpreta anche il brano. Per la produzione musicale e la realizzazione del videoclip sono stati utilizzati anche strumenti di intelligenza artificiale, mantenendo però un’impronta fortemente personale e creativa del progetto.

“Io vado a Vieste” nasce come un tributo non commerciale alla città e al suo territorio, con l’obiettivo di valorizzarne la bellezza attraverso la musica e raccontare un legame affettivo che per l’autore rappresenta una vera e propria seconda casa.

Lo riporta retegargano.it.