Esiste una disciplina in cui certa politica continua a eccellere: non governare i fatti, ma la loro narrazione. Quando la realtà diventa scomoda, non la si affronta. La si ritocca. La si addolcisce. La si riscrive. Fino al punto da sperare che i cittadini dimentichino ciò che hanno visto, ascoltato e perfino votato.

Il caso delle dimissioni di Mario Furore dal coordinamento provinciale del Movimento 5 Stelle di Foggia è l’ennesimo esempio di questa curiosa arte dell’illusionismo politico.

Arriva Leonardo Donno, già coordinatore regionale, e il copione è quello delle grandi occasioni: ringraziamenti, elogi, sorrisi istituzionali e la rassicurazione che tutto fosse previsto. Una successione pianificata. Una scelta condivisa. Quasi una festa di famiglia.

C’è soltanto un piccolo problema.

Le parole pronunciate da Mario Furore nel momento in cui ha lasciato l’incarico raccontano una storia diversa. E quando la versione ufficiale entra in collisione con quella del protagonista, qualcuno dovrebbe spiegare quale delle due appartenga alla realtà e quale alla sceneggiatura.

Perché i comunicati possono essere scritti bene. I fatti, invece, hanno il pessimo vizio di restare in piedi.

La politica può domandare consenso. Non può pretendere amnesia. Non basta un comunicato per trasformare una scelta sofferta in un passaggio sereno, così come non basta cambiare il titolo di un film per modificarne il finale. È il vecchio trucco di chi pensa che basti raccontare un’altra storia perché quella vera smetta di esistere.

Ma la realtà è testarda. E ancora più testardi sono i numeri.

A Foggia il Movimento 5 Stelle non arriva da una stagione memorabile. Arriva da una lunga serie di sconfitte. Da un consenso che si è progressivamente ristretto. Da una presenza politica sempre meno incisiva. Questa non è un’opinione. È il responso delle urne. E le urne, a differenza dei comunicati, non applaudono per educazione.

Per questo i ringraziamenti di circostanza rischiano di suonare più come un riflesso automatico che come un giudizio politico.

Ringraziare è doveroso. Ma ringraziare per quali risultati? È una domanda semplice. Eppure sembra diventare imbarazzante ogni volta che qualcuno prova a formularla. Il nodo della questione, però, non è il cambio del coordinatore. In politica le persone passano, gli incarichi cambiano, ed è perfettamente normale.

Ciò che non è normale è il tentativo di convincere i cittadini che ciò che hanno visto non sia mai accaduto.

È una forma di arroganza politica: non quella di chi sbaglia, ma quella di chi pretende di stabilire che cosa debba essere considerato vero. E qui si consuma l’errore più grave.

Perché gli elettori possono perdonare una sconfitta. Possono perdonare una strategia sbagliata. Possono perfino perdonare una classe dirigente inadeguata.

Quello che difficilmente perdonano è essere trattati come spettatori ingenui ai quali basta cambiare la scenografia per convincerli che sia cambiata anche la trama.

Sarebbe bastato dire: «Abbiamo commesso degli errori. Ripartiamo.» Poche parole che avrebbero avuto più forza di cento comunicati. Invece si è scelta la strada più comoda: quella in cui le sconfitte diventano successi differiti, le dimissioni diventano passaggi programmati e la realtà viene invitata ad accomodarsi fuori dalla porta perché disturba la narrazione.

La politica, però, ha un avversario che non riesce mai a battere. La memoria dei cittadini.

E contro quella non esistono uffici stampa abbastanza creativi. Per questo la domanda finale resta lì, inevitabile. È davvero questa l’idea di serietà che il Movimento 5 Stelle intende offrire ai cittadini della provincia di Foggia?

Se la risposta la scrivono i comunicati, sarà certamente un entusiastico “sì”.

Se invece la scrivono i fatti, le sconfitte elettorali e le parole dei protagonisti, allora la sentenza non spetta ai dirigenti. Spetta ai cittadini. Ed è l’unica versione della realtà che, prima o poi, presenta sempre il conto.

A cura di Maurizio Varriano