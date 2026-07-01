L'amaro Episcopo: quando il "campo largo" diventa una commedia all'italiana

C’è chi preferisce l’Amaro Ramazzotti, chi quello al carciofo. A Foggia, invece, da mesi siamo costretti a sorseggiare l’amaro Episcopo: un digestivo politico che lascia in bocca un retrogusto di improvvisazione, incoerenza e trasformismo.

La vicenda è ormai talmente surreale da aver superato la satira. Sembra una commedia di Enrico Brignano, ma senza le risate finali. Perché qui a pagare il biglietto sono i cittadini.

L’ultimo atto è quasi esilarante. I Verdi decidono di ritirare il sostegno alla giunta Episcopo e, invece di trovare compattezza all’interno della stessa alleanza, vengono smentiti pubblicamente da Sinistra Italiana. Tradotto: perfino dentro Alleanza Verdi e Sinistra non riescono più a mettersi d’accordo su cosa fare della sindaca che avrebbero dovuto sostenere insieme.

E così il famoso “campo largo”, venduto come il laboratorio della nuova politica, assomiglia sempre più a un campo minato.

Ogni passo provoca un’esplosione, ogni dichiarazione apre una nuova crepa, ogni conferenza stampa smentisce quella precedente. Colpisce, soprattutto, il richiamo continuo al “dialogo”. È la parola magica con cui si cerca di coprire qualsiasi crisi. Dialogo. Confronto. Mediazione. Tutti termini nobili, se servono davvero a costruire una visione comune. Ma quando diventano il paravento dietro cui si nascondono lotte di potere, ambizioni personali e continui equilibrismi, finiscono per perdere ogni significato.

Perché il problema non è che esistano opinioni diverse. In politica è persino salutare. Il problema è che sembra non esistere più una bussola.

Si governa inseguendo gli equilibri interni anziché gli interessi della città. Si resta insieme non perché si condivida un progetto, ma perché separarsi costa troppo in termini di consenso. E quando qualcuno prova a rompere gli schemi, arriva immediatamente qualcun altro a ricucire, non per convinzione, ma per necessità.

La politica diventa così una continua manutenzione della maggioranza. Una riunione permanente per evitare che il castello di carte crolli. Intanto Foggia aspetta.

Aspetta risposte sui problemi veri. Aspetta una visione. Aspetta che qualcuno si occupi dei quartieri, del lavoro, della sicurezza, dei servizi, dello sviluppo. Invece assiste all’ennesimo spettacolo di partiti impegnati soprattutto a discutere di sé stessi.

Il paradosso è proprio questo. Chi per anni ha accusato gli altri di essere prigionieri delle poltrone oggi appare intrappolato nelle stesse dinamiche. Cambiano i simboli, cambiano gli slogan, cambiano i colori delle bandiere. I meccanismi, però, restano identici.

E forse è proprio questo il male più profondo della politica contemporanea: l’aver trasformato il governo delle città in un esercizio permanente di sopravvivenza politica.

Non si costruiscono più progetti. Si amministrano fragili equilibri. Non si prendono decisioni. Si rinviano. Non si guida una comunità. Si cerca di tenere insieme pezzi sempre più incompatibili.

La vicenda Episcopo è soltanto l’ultima fotografia di questo declino.

Una fotografia che racconta molto più di una crisi locale. Racconta una politica che ha perso il coraggio della chiarezza, preferendo la tattica alla sostanza, le formule alle idee, le alleanze di convenienza ai programmi.

E quando persino gli alleati iniziano a sconfessarsi pubblicamente, il problema non è più chi abbia ragione tra Verdi e Sinistra Italiana. Il problema è che i cittadini, da tempo, hanno smesso di capire chi governa davvero e soprattutto per fare cosa.

L’amaro, purtroppo, non è più soltanto quello di fine pasto.

È quello che resta dopo aver assistito all’ennesima puntata di una politica che continua a recitare, mentre la città aspetta ancora che qualcuno inizi finalmente ad amministrare.

La sindaca avrà la forza di sovvertire dinamiche del passato, tra l’altro fintamente osteggiate dalla politica attuale, e ridare esse dignità e coerenza? La risposta non è di facile disamina ma la sindaca ha le qualità professionali per rispondere. Noi cercheremo di spronarla nella risposta, chiaramente non di facciata, come lo è stato per Mario Furore, per l’indomito Leonardo Donno, come dimostra il silenzio di Rosa Barone.

A cura di Maurizio Varriano.