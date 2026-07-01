Lavoro, la proposta da Foggia: "Incentivi alle aziende che regalano vacanze ai dipendenti"

FOGGIA – Trasformare il diritto al riposo in uno strumento di welfare, sostenere le imprese, aiutare le famiglie e, allo stesso tempo, rilanciare il turismo. È la proposta avanzata da un conducente del trasporto pubblico locale di Foggia, che invita Governo, Regioni, enti locali e associazioni di categoria ad avviare un sistema di incentivi destinato alle aziende che decidono di offrire ai propri dipendenti pacchetti vacanza dopo un anno di lavoro.

L’idea parte da una considerazione semplice: il benessere psicofisico del lavoratore non rappresenta un beneficio esclusivamente individuale, ma produce effetti positivi sull’intero tessuto sociale ed economico. Un dipendente che può recuperare energie dopo mesi di attività lavorativa torna infatti al lavoro con maggiore serenità, motivazione e produttività, con ricadute favorevoli anche sulla vita familiare.

«I problemi del lavoro spesso entrano in casa, così come quelli familiari finiscono inevitabilmente per riflettersi sul posto di lavoro», osserva il proponente, sottolineando come investire nel riposo significhi investire nella qualità della vita delle persone e, indirettamente, anche nella competitività delle imprese.

Secondo la proposta, lo Stato potrebbe riconoscere forme di detassazione o altri incentivi economici alle aziende che, volontariamente, decidano di destinare tali benefici all’organizzazione di vacanze per i propri dipendenti e le rispettive famiglie. Un modello di welfare aziendale che coinvolgerebbe non soltanto il lavoratore, ma anche l’intero comparto turistico.

L’iniziativa potrebbe essere regolata attraverso un protocollo d’intesa tra Governo, Regioni, Province, Comuni, Confcommercio, Confindustria e le principali organizzazioni del settore turistico. L’obiettivo sarebbe creare pacchetti vacanza convenzionati, prenotabili con largo anticipo, evitando così l’impennata dei prezzi tipica dell’alta stagione e garantendo alle famiglie maggiore sicurezza nella programmazione delle ferie.

Il beneficio, secondo il promotore, si estenderebbe a tutto l’indotto economico: alberghi, villaggi turistici, stabilimenti balneari, ristoranti, musei, teatri, cinema e attività commerciali vedrebbero aumentare i flussi turistici grazie a una domanda programmata e distribuita.

Non si tratterebbe di un obbligo. Ogni lavoratore resterebbe libero di aderire o meno all’iniziativa. Chi dispone di maggiori risorse economiche potrebbe continuare a organizzare autonomamente le proprie vacanze, mentre il progetto rappresenterebbe un’opportunità concreta soprattutto per le famiglie monoreddito o per quei lavoratori che, pur avendo maturato il diritto alle ferie, rinunciano spesso a partire per ragioni economiche.

La proposta si inserisce nel dibattito sempre più attuale sul welfare aziendale e sulla necessità di individuare nuovi strumenti capaci di conciliare crescita economica e benessere dei lavoratori. Un tema che negli ultimi anni ha visto aumentare l’attenzione di molte imprese, alcune delle quali hanno già introdotto premi di produttività convertibili in servizi di welfare.

L’idea lanciata da Foggia punta però ad andare oltre, immaginando un sistema strutturale nel quale il sostegno pubblico alle imprese si traduca direttamente in un beneficio per i dipendenti e, contemporaneamente, in un volano per il turismo italiano.

Per il promotore, infatti, lavoro e vacanza non devono essere considerati due realtà contrapposte, ma parti di un unico percorso: «Il diritto al riposo è parte integrante della dignità del lavoratore e rappresenta un investimento sul futuro delle persone, delle imprese e dell’economia del Paese».

A cura di Giovanna Tambo.