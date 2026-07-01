L'urbanistica di Foggia riparte dai foggiani: un sondaggio per ridisegnare la mappa dei quartieri

Un gruppo di studiosi e ingegneri, nell’ambito di un’attività di ricerca sulla città di Foggia e sulla sua evoluzione urbanistica, ha avviato un sondaggio rivolto direttamente ai cittadini. L’obiettivo è semplice ma importante: capire come i foggiani riconoscono davvero i propri quartieri, rioni, zone e luoghi di appartenenza.

L’urbanistica è uno dei nodi centrali della storia recente di Foggia. La città è cresciuta, si è allargata, ha cambiato forma, ha visto nascere nuovi comparti residenziali, nuovi assi viari, nuove centralità e nuove periferie. Ma accanto alla città disegnata dalle carte, dai piani regolatori e dagli strumenti tecnici, esiste una città vissuta: quella che ogni cittadino porta nella propria memoria, nelle proprie abitudini, nei propri riferimenti quotidiani.

Per questo la ricerca chiede ai foggiani di associare una o più vie al quartiere, rione o zona in cui si riconoscono. Una stessa strada, soprattutto se molto lunga, potrà anche appartenere a più quartieri a seconda del tratto considerato. Il sondaggio consente inoltre di segnalare quartieri mancanti, denominazioni non condivise o zone che secondo i cittadini dovrebbero essere comprese in altri quartieri.

Non si tratta solo di compilare un modulo, ma di contribuire a una ricostruzione collettiva dell’identità urbana di Foggia. Perché una città non è fatta soltanto di strade, edifici e confini amministrativi: è fatta anche dal modo in cui le persone la vivono, la nominano e la riconoscono.

Foggia riparte anche da qui: dai foggiani, dalla loro memoria urbana, dal loro senso di appartenenza e dalla possibilità di trasformare una percezione diffusa in una base utile per lo studio della città.

Clicca qui per il link e partecipa al sondaggio pubblico.