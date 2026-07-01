BARI – Cordoglio nel Partito Democratico della Puglia per la scomparsa di Andrea Caradonna, ricordato dal segretario regionale Domenico Iacovelli come un uomo impegnato nel sociale, nelle istituzioni e nella vita politica del territorio.

In una nota diffusa dall’Ufficio stampa del PD Puglia, Iacovelli ha tracciato un ritratto intenso di Caradonna, definendolo “un combattente” che ha dedicato il proprio impegno al quartiere, alla città e alle persone più fragili, con l’obiettivo di garantire a tutti le stesse opportunità.

“Andrea Caradonna era un combattente. Ha combattuto per il suo quartiere, per la sua città, per i più deboli. Perché tutti potessero avere accesso alle stesse opportunità”, si legge nel messaggio.

Il segretario regionale ha ricordato Caradonna anche per il suo ruolo di amministratore locale e militante politico, sottolineandone le qualità umane oltre a quelle istituzionali. “Era un amministratore locale e un militante. Era un padre, un marito, un amico. Era entusiasmo e determinazione. Era passione e voglia di fare la differenza”, afferma Iacovelli.

Nel messaggio di cordoglio, il PD Puglia rinnova l’impegno a portare avanti i valori e le battaglie che hanno caratterizzato l’azione politica di Caradonna. “Continueremo a combattere le sue battaglie, ad abbracciare le persone che non ha potuto abbracciare, a far vivere il suo ricordo, come da sempre facciamo con tutti coloro che hanno contribuito a costruire la primavera della nostra terra. Perché chi ha compagni non muore mai”, conclude la nota.

La scomparsa di Andrea Caradonna lascia un segno nel panorama politico e civile pugliese, dove viene ricordato per l’impegno costante al servizio della comunità e per la vicinanza alle persone più fragili.