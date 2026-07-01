Edizione n° 6113

BALLON D'ESSAI

SFRATTO FRATELLO // Sfrattato dall’abitazione acquistata dal fratello, smonta porte e lavandini: patteggia la condanna
1 Luglio 2026 - ore  08:57

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Lutto nell’Arma dei Carabinieri: morto il maresciallo Fabrizio Bazzoni

FABRIZIO BAZZONI Lutto nell’Arma dei Carabinieri: morto il maresciallo Fabrizio Bazzoni

Secondo quanto emerso, il militare è morto nella serata di ieri mentre si trovava in congedo straordinario ai sensi della Legge 104

Lutto nell’Arma dei Carabinieri: morto il maresciallo Fabrizio Bazzoni

Lutto nell’Arma dei Carabinieri: morto il maresciallo Fabrizio Bazzoni - Fonte Immagine: infodifesa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Profondo cordoglio nell’Arma dei Carabinieri per la scomparsa del maresciallo Fabrizio Bazzoni, comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Cedegolo, in provincia di Brescia.

Secondo quanto emerso, il militare è morto nella serata di ieri mentre si trovava in congedo straordinario ai sensi della Legge 104, periodo dedicato all’assistenza dei propri genitori.

La notizia ha suscitato grande commozione tra colleghi, amici e quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne la professionalità, il senso del dovere e l’impegno al servizio del territorio.

Alla guida del presidio forestale di Cedegolo, Bazzoni era impegnato nella tutela dell’ambiente, del patrimonio boschivo e delle aree montane della Valle Camonica, svolgendo un ruolo di riferimento per la comunità locale e per la salvaguardia del territorio.

A rendere ancora più dolorosa la sua scomparsa è il fatto che gli mancava soltanto un anno al pensionamento, traguardo ormai vicino dopo una lunga carriera nell’Arma.

Il maresciallo Fabrizio Bazzoni lascia tre figli, ai quali si stringono idealmente colleghi, amici e tutte le persone che in queste ore stanno manifestando il proprio cordoglio.

La sua morte richiama l’attenzione sull’importanza del benessere psicologico di chi opera quotidianamente al servizio delle istituzioni, ricordando che dietro ogni uniforme ci sono persone che affrontano responsabilità, difficoltà e fragilità.

In queste ore prevalgono il rispetto e la vicinanza alla famiglia del maresciallo Bazzoni, ai suoi cari e ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri, uniti nel dolore per una perdita che ha profondamente colpito l’intera comunità.

Lo riporta infodifesa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO