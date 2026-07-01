Edizione n° 6114

BALLON D'ESSAI

VANNACCI MELONI // Vannacci su Meloni al Quirinale: “Potrei votarla, ma serve una correzione di rotta”
2 Luglio 2026 - ore  10:26

CALEMBOUR

MORTE CIARELLI // Massimo Ciarelli morto dopo l’inseguimento dei CC: nel 2012 uccise un ultrà del Pescara
2 Luglio 2026 - ore  08:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, al via la raccolta fondi per la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto

FESTA PATRONALE Manfredonia, al via la raccolta fondi per la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto

Per assicurare la massima trasparenza, il Comitato informa che gli incaricati della raccolta saranno riconoscibili attraverso un apposito tesserino identificativo

Manfredonia, al via la raccolta fondi per la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto

Manfredonia, al via la raccolta fondi per la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – È ufficialmente partita la raccolta fondi destinata all’organizzazione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità sipontina.

Il Comitato Festa Patronale Maria Santissima di Siponto ha rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a sostenere con un contributo volontario la realizzazione dei solenni festeggiamenti dedicati alla Patrona della città. L’obiettivo è quello di garantire, anche quest’anno, un programma religioso e civile all’altezza della tradizione, grazie alla partecipazione e alla generosità della comunità.

Per assicurare la massima trasparenza, il Comitato informa che gli incaricati della raccolta saranno riconoscibili attraverso un apposito tesserino identificativo, così da consentire ai cittadini di verificarne facilmente l’autenticità durante l’attività sul territorio.

«Ogni offerta, grande o piccola, rappresenta un prezioso gesto di partecipazione e di affetto verso la nostra tradizione e la nostra Patrona», sottolinea il Comitato, che ringrazia fin d’ora tutti coloro che contribuiranno alla riuscita della manifestazione con la consueta sensibilità e disponibilità.

La raccolta fondi accompagnerà le prossime settimane di preparazione in vista della festa patronale, momento di forte valore religioso, culturale e identitario per l’intera città di Manfredonia.

Fonte: Comitato Festa Patronale Maria Santissima di Siponto.

2 commenti su "Manfredonia, al via la raccolta fondi per la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto"

  1. Fatevi dare i soldi dai dirigenti 100000 euro di stipendio in una città piena di disagi

  2. A Manfredonia si sta già pensando alla raccolta fondi per la festa patronale. Come ogni anno, si comincia chiedendo contributi ai negozianti, ai piccoli imprenditori, alle pescherie e ai pescatori.Mi rivolgo al caro Sindaco e ai rappresentanti politici: perché non chiedete ai pubblici ministeri o alle forze dell’ordine di verificare come vengono raccolti questi fondi? Quali ricevute vengono rilasciate? Chi gestisce concretamente il denaro? A chi vengono destinati i soldi raccolti?
    Basta con l’indifferenza. Sarebbe opportuno fare chiarezza e accertare chi c’è realmente dietro a tutta questa raccolta fondi, nell’interesse della trasparenza e della comunità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO