Manfredonia, al via la raccolta fondi per la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto

MANFREDONIA – È ufficialmente partita la raccolta fondi destinata all’organizzazione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità sipontina.

Il Comitato Festa Patronale Maria Santissima di Siponto ha rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a sostenere con un contributo volontario la realizzazione dei solenni festeggiamenti dedicati alla Patrona della città. L’obiettivo è quello di garantire, anche quest’anno, un programma religioso e civile all’altezza della tradizione, grazie alla partecipazione e alla generosità della comunità.

Per assicurare la massima trasparenza, il Comitato informa che gli incaricati della raccolta saranno riconoscibili attraverso un apposito tesserino identificativo, così da consentire ai cittadini di verificarne facilmente l’autenticità durante l’attività sul territorio.

«Ogni offerta, grande o piccola, rappresenta un prezioso gesto di partecipazione e di affetto verso la nostra tradizione e la nostra Patrona», sottolinea il Comitato, che ringrazia fin d’ora tutti coloro che contribuiranno alla riuscita della manifestazione con la consueta sensibilità e disponibilità.

La raccolta fondi accompagnerà le prossime settimane di preparazione in vista della festa patronale, momento di forte valore religioso, culturale e identitario per l’intera città di Manfredonia.

Fonte: Comitato Festa Patronale Maria Santissima di Siponto.