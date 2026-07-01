MANFREDONIA – È ufficialmente partita la raccolta fondi destinata all’organizzazione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità sipontina.
Il Comitato Festa Patronale Maria Santissima di Siponto ha rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a sostenere con un contributo volontario la realizzazione dei solenni festeggiamenti dedicati alla Patrona della città. L’obiettivo è quello di garantire, anche quest’anno, un programma religioso e civile all’altezza della tradizione, grazie alla partecipazione e alla generosità della comunità.
Per assicurare la massima trasparenza, il Comitato informa che gli incaricati della raccolta saranno riconoscibili attraverso un apposito tesserino identificativo, così da consentire ai cittadini di verificarne facilmente l’autenticità durante l’attività sul territorio.
«Ogni offerta, grande o piccola, rappresenta un prezioso gesto di partecipazione e di affetto verso la nostra tradizione e la nostra Patrona», sottolinea il Comitato, che ringrazia fin d’ora tutti coloro che contribuiranno alla riuscita della manifestazione con la consueta sensibilità e disponibilità.
La raccolta fondi accompagnerà le prossime settimane di preparazione in vista della festa patronale, momento di forte valore religioso, culturale e identitario per l’intera città di Manfredonia.
Fonte: Comitato Festa Patronale Maria Santissima di Siponto.
2 commenti su "Manfredonia, al via la raccolta fondi per la Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Siponto"
Fatevi dare i soldi dai dirigenti 100000 euro di stipendio in una città piena di disagi
A Manfredonia si sta già pensando alla raccolta fondi per la festa patronale. Come ogni anno, si comincia chiedendo contributi ai negozianti, ai piccoli imprenditori, alle pescherie e ai pescatori.Mi rivolgo al caro Sindaco e ai rappresentanti politici: perché non chiedete ai pubblici ministeri o alle forze dell’ordine di verificare come vengono raccolti questi fondi? Quali ricevute vengono rilasciate? Chi gestisce concretamente il denaro? A chi vengono destinati i soldi raccolti?
Basta con l’indifferenza. Sarebbe opportuno fare chiarezza e accertare chi c’è realmente dietro a tutta questa raccolta fondi, nell’interesse della trasparenza e della comunità.