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MANFREDONIA GATTINA Manfredonia, gattina trovata morta dopo un presunto investimento. Proprietari: “Chi sa qualcosa ci informi”

Un appello rivolto a tutta la cittadinanza per fare luce su quanto accaduto nella serata del 30 giugno

Manfredonia, gattina trovata morta dopo un presunto investimento. Proprietari: "Chi sa qualcosa ci informi"

Manfredonia, gattina trovata morta dopo un presunto investimento. Proprietari: "Chi sa qualcosa ci informi"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un appello rivolto a tutta la cittadinanza per fare luce su quanto accaduto nella serata del 30 giugno. I proprietari di una gattina di due anni, trovata senza vita, chiedono l’aiuto di chiunque possa aver assistito all’incidente o disponga di immagini utili a ricostruire la dinamica.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, gli spostamenti dell’animale erano monitorati attraverso un collare GPS. Dalla ricostruzione effettuata e dalle condizioni in cui è stata ritrovata la gattina, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un investimento da parte di un’automobile il cui conducente non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

L’episodio sarebbe avvenuto tra le 22 e le 22.45 di lunedì 30 giugno, nell’area compresa tra via Scaloria, all’altezza del Bar Fiore e della scuola guida, e via Santa Restituta, a Manfredonia.

La gattina era di mantello tricolore (bianco, arancione e grigio) e indossava un collare GPS di colore giallo, facilmente riconoscibile.

I proprietari invitano chiunque abbia visto qualcosa o possa fornire elementi utili a contattare i numeri 340 7271982 oppure 348 1543148. È prevista inoltre una ricompensa per chi fornirà informazioni che consentano di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto e di identificare l’eventuale responsabile.

L’appello è rivolto anche ai residenti e ai titolari di attività commerciali della zona che dispongono di sistemi di videosorveglianza: eventuali filmati registrati nella fascia oraria indicata potrebbero rivelarsi determinanti per chiarire quanto accaduto.

La redazione invita chiunque sia in possesso di informazioni utili a collaborare con i proprietari dell’animale.

A cura di Michele Solatia.

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