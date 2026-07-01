MANFREDONIA – Un affidamento diretto da 10 mila euro per dare avvio alle attività del progetto “Supereroi del Pianeta Blu”, iniziativa dedicata all’educazione ambientale che sarà sviluppata dal Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS) “Le Ali sul Mare”. È quanto stabilisce una determinazione del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione, Infrastrutture, Ambiente e Sviluppo Sostenibile del Comune di Manfredonia, con la quale viene affidata l’esecuzione delle attività all’Associazione La Fenice APS, realtà del Terzo Settore con sede nella città sipontina.

L’intervento rappresenta uno dei primi passaggi operativi del percorso avviato dall’amministrazione comunale per rendere pienamente funzionante il CEAS “Le Ali sul Mare”, struttura nata nell’ambito della rete regionale INFEAS, il sistema pugliese dedicato all’informazione, formazione ed educazione ambientale.

Il percorso era iniziato nel settembre 2025, quando la Giunta comunale aveva deliberato la partecipazione alla procedura di accreditamento regionale del nuovo Centro di Educazione Ambientale. Successivamente il Comune aveva individuato come sede del CEAS i locali comunali di via del Seminario e, dopo il completamento dell’iter amministrativo e della formazione prevista dalla Regione, aveva ottenuto l’accreditamento definitivo al Sistema regionale INFEAS.

Grazie a tale riconoscimento il Comune ha potuto partecipare al bando regionale destinato ai Centri di Educazione Ambientale pugliesi, presentando il progetto “Supereroi del Pianeta Blu”, successivamente dichiarato ammissibile e finanziato dalla Regione Puglia. Le risorse regionali, pari a 10 mila euro, vengono ora utilizzate per avviare concretamente le attività previste dal programma educativo.

Secondo quanto illustrato nella determinazione dirigenziale, il progetto nasce dall’esigenza di affrontare alcune criticità ambientali e culturali ancora diffuse tra bambini e famiglie. L’amministrazione evidenzia infatti una limitata conoscenza degli ecosistemi marini e costieri, una scarsa consapevolezza degli effetti dell’inquinamento, l’utilizzo eccessivo della plastica monouso, una ridotta attenzione al rapporto tra alimentazione e sostenibilità e, più in generale, la difficoltà di trasformare gli obiettivi dell’Agenda 2030 in comportamenti concreti e quotidiani.

L’iniziativa punta quindi a trasformare i più giovani in protagonisti della tutela ambientale attraverso percorsi educativi, laboratori, attività esperienziali e iniziative rivolte anche alle famiglie. Tra gli obiettivi figurano la diffusione di buone pratiche per la riduzione dei rifiuti, l’uso delle borracce al posto delle bottiglie di plastica, la promozione di merende sostenibili, la valorizzazione della cultura marinara locale, la conoscenza del ciclo dell’acqua e degli ecosistemi marini e il coinvolgimento diretto della cittadinanza nelle attività di salvaguardia del territorio costiero.

Per realizzare queste attività il Comune ha scelto l’affidamento diretto all’Associazione La Fenice APS, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nella determina si evidenzia come l’associazione possieda competenze specifiche nell’ambito dell’educazione ambientale e un radicamento territoriale ritenuto idoneo a garantire l’immediata esecuzione delle iniziative previste dal cronoprogramma regionale. L’affidamento è stato disposto ai sensi dell’articolo 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che consente l’affidamento diretto per servizi di importo inferiore ai limiti previsti dalla normativa.

Il provvedimento dispone contestualmente l’accertamento dell’entrata regionale di 10 mila euro e il corrispondente impegno della spesa sul bilancio comunale 2026, specificando che le somme derivano integralmente dal finanziamento regionale destinato al progetto “Supereroi del Pianeta Blu”. È stato inoltre acquisito il relativo Codice Identificativo Gara (CIG), necessario per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.

L’obiettivo dell’amministrazione è consolidare il ruolo del CEAS “Le Ali sul Mare” come punto di riferimento per l’educazione ambientale sul territorio, promuovendo una maggiore partecipazione delle scuole, delle famiglie, delle associazioni e della comunità locale nella diffusione di comportamenti sostenibili e nella tutela del patrimonio naturale costiero.

A cura di Michele Solatia.