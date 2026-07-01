Manfredonia punta sulle spiagge libere: progetto da 50 mila euro per servizi, accessibilità e sicurezza a Siponto

MANFREDONIA – Più servizi, maggiore sicurezza, accessibilità per tutti e una spiaggia libera finalmente attrezzata. È questo l’obiettivo del progetto candidato dal Comune di Manfredonia al bando della Regione Puglia dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere, finanziato nell’ambito del POC Puglia 2021-2027.

L’amministrazione comunale ha presentato una proposta dal valore complessivo di 50 mila euro, destinata al miglioramento della spiaggia libera di Siponto, lungo il Lungomare del Sole, uno dei tratti di costa più frequentati durante la stagione estiva sia dai residenti sia dai turisti.

Il progetto nasce dalla constatazione di una situazione nota a chi frequenta il litorale: la spiaggia libera, pur rappresentando uno dei principali punti di accesso pubblico al mare, è oggi priva di molti servizi essenziali. Mancano infatti servizi igienici, docce, spogliatoi, fontanelle, postazioni organizzate per il salvataggio, dotazioni di primo soccorso e percorsi realmente accessibili alle persone con disabilità o con ridotta mobilità.

L’intervento punta proprio a colmare queste carenze attraverso una serie di opere leggere e facilmente removibili, pensate per migliorare la qualità della permanenza in spiaggia senza alterare il paesaggio costiero.

Tra gli interventi previsti figurano l’installazione di servizi igienici prefabbricati, docce pubbliche, cabine spogliatoio e fontanelle, oltre alla realizzazione di passerelle che consentiranno di raggiungere la battigia anche alle persone con difficoltà motorie, agli anziani e alle famiglie con passeggini. Saranno inoltre predisposte aree d’ombra e spazi di sosta destinati agli utenti della spiaggia libera.

Grande attenzione è riservata anche alla sicurezza della balneazione. Il progetto prevede infatti una torretta di avvistamento per il servizio di salvamento, l’acquisto di attrezzature dedicate al soccorso in mare e la dotazione di materiali sanitari per il primo intervento. L’obiettivo dichiarato è quello di elevare gli standard di sicurezza di un tratto di costa che ogni estate registra un’elevata presenza di bagnanti.

Accanto alle nuove installazioni saranno eseguiti alcuni interventi impiantistici indispensabili al funzionamento delle strutture, come l’allaccio alla rete idrica e la posa delle tubazioni necessarie per alimentare docce e servizi. È prevista inoltre la sistemazione delle aree verdi e della vegetazione esistente per migliorare il decoro urbano e l’inserimento paesaggistico delle opere.

La relazione tecnica evidenzia come tutte le strutture saranno leggere e amovibili, con un limitato impatto ambientale. I manufatti destinati a servizi igienici e spogliatoi saranno collocati in aree già nella disponibilità del Comune e verranno rimossi al termine della stagione balneare per essere successivamente reinstallati negli anni successivi. La progettazione prevede inoltre l’impiego di materiali ecosostenibili, pavimentazioni drenanti, sistemi per il contenimento dei consumi idrici e, ove possibile, soluzioni alimentate da energia solare.

L’intervento interessa la spiaggia libera di Siponto, lungo il Lungomare del Sole, area individuata come uno dei principali accessi pubblici al mare del territorio comunale. Gli elaborati grafici allegati individuano le zone destinate alle nuove passerelle, al blocco servizi, agli spogliatoi e alle aree d’ombra, mentre la documentazione fotografica mostra lo stato attuale dei luoghi interessati dal progetto.

Sul piano economico, il quadro finanziario prevede circa 42.460 euro destinati ai lavori, alle forniture e ai servizi connessi, mentre 7.540 euro sono riservati agli oneri IVA, per un investimento complessivo pari a 50 mila euro. La quota più consistente riguarda l’acquisto delle forniture e delle attrezzature necessarie al funzionamento della spiaggia libera.

Anche il cronoprogramma appare particolarmente serrato. Dopo la candidatura e l’approvazione degli atti amministrativi, il Comune prevede l’affidamento delle forniture e dei servizi tra giugno e settembre 2026, con l’installazione delle strutture già nei mesi di giugno e luglio. La piena fruibilità delle opere è prevista entro luglio per le forniture immediatamente utilizzabili, mentre la conclusione dell’intera operazione è fissata al 31 ottobre 2026, con una durata complessiva di circa 120 giorni.

A cura di Michele Solatia.