«Nella zona Bissanti, dove recentemente è stata finalmente installata una telecamera per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti, resta però un’altra criticità che merita attenzione.
Da tempo, infatti, il tratto di strada è caratterizzato dalla presenza di numerose buche e vere e proprie voragini. Ogni giorno gli automobilisti sono costretti a rallentare e a compiere manovre per evitarle, ma non sempre è possibile riuscirci, con inevitabili disagi e possibili danni ai veicoli.
La tutela del territorio passa certamente dal contrasto all’abbandono dei rifiuti, ma anche dalla manutenzione delle strade, fondamentale per garantire la sicurezza della circolazione e una migliore qualità della viabilità urbana.
Con questa segnalazione si auspica che, così come si è intervenuti per monitorare il fenomeno dei rifiuti, possano essere programmati anche gli interventi necessari per ripristinare il manto stradale e rendere più sicuro quel tratto di strada.
L’auspicio è che la situazione venga presa in considerazione dagli uffici competenti, nell’interesse di tutti i cittadini che ogni giorno percorrono quella strada.»
A cura di Michele Solatia.
2 commenti su "Manfredonia, tra rifiuti e buche: la segnalazione di un cittadino dalla zona Bissanti"
E poi ci viene spontaneo osservare da dove vengono attirati i topi, pantegane e le zoccole… la non polizia delle aree interessate dagli addetti ai lavori, ma sopratutto mancanza di controlli e sanzioni pesanti ai trasgressori.
Una città lasciata allo sbando… non funziona niente…per non usare altro eufemismo dialettale.
Commissario prefettizio!