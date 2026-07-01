MANFREDONIA – La pesca del cannolicchio torna in mare, ma solo nell’ambito di una sperimentazione rigorosamente regolamentata. Con una nuova ordinanza, la Capitaneria di Porto di Manfredonia ha disciplinato l’attività sperimentale di pesca della specie Ensis minor, autorizzata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, fissando regole precise che resteranno in vigore fino al 30 settembre 2026.

Il provvedimento rappresenta un passaggio significativo per il comparto ittico del Nord Gargano, interessando direttamente gli operatori autorizzati dal Consorzio Molluschi Nord Gargano, soggetto cui il Ministero ha affidato la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia. La decisione arriva dopo il via libera concesso dalla Direzione generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura, che ha autorizzato la sperimentazione in deroga ai tradizionali periodi di fermo biologico previsti dalla normativa nazionale.

L’obiettivo dichiarato non è soltanto quello di consentire una limitata ripresa dell’attività economica, ma soprattutto raccogliere dati scientifici utili a verificare la sostenibilità dello sfruttamento della risorsa. La sperimentazione sarà infatti accompagnata da un monitoraggio costante, che potrà determinare modifiche alle aree di pesca, ai quantitativi consentiti o addirittura la sospensione dell’attività qualora emergano criticità sul piano biologico.

L’ordinanza stabilisce condizioni estremamente rigide. Le imbarcazioni potranno uscire in mare soltanto due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì, senza possibilità di recuperare eventuali giornate perse per maltempo. Anche il quantitativo massimo giornaliero è stato fissato con precisione: 72 chilogrammi di cannolicchi per ogni imbarcazione autorizzata.

Sono disciplinati anche gli orari operativi. Le unità che salpano dal porto di Lesina potranno lasciare gli ormeggi non prima delle ore 4 del mattino, mentre quelle di Capoiale potranno uscire dalle ore 2. Gli sbarchi dovranno invece concludersi entro le ore 11 a Lesina ed entro le ore 13 a Capoiale. La commercializzazione del prodotto potrà avvenire esclusivamente attraverso i punti di sbarco individuati nei due porti canale.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle aree autorizzate per il prelievo. L’attività sarà consentita soltanto in due specifiche zone individuate lungo il litorale del Compartimento marittimo: la prima compresa tra Torre Scampamorte e il relitto Eden V, la seconda tra la foce del fiume Fortore e la pineta di Marina di Fantine. Restano inoltre pienamente in vigore il divieto di pesca entro le 0,3 miglia nautiche dalla costa e quello di raccolta nelle aree eventualmente dichiarate non idonee sotto il profilo sanitario.

Il provvedimento attribuisce inoltre un ruolo centrale al Consorzio Molluschi Nord Gargano, chiamato a raccogliere mensilmente i dati relativi alle catture e a trasmetterli insieme agli armatori all’Autorità marittima attraverso appositi registri. Si tratta di informazioni considerate fondamentali per valutare gli effetti della sperimentazione e l’eventuale possibilità di ridefinire, in futuro, i criteri di gestione della risorsa.

La Guardia Costiera sottolinea che il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale in materia di pesca marittima e dal Codice della Navigazione. L’attività resterà quindi sottoposta a controlli continui da parte delle autorità competenti, chiamate a garantire il rispetto delle misure poste a tutela dell’equilibrio biologico del mare.

L’ordinanza rappresenta un punto di equilibrio tra le esigenze economiche delle imprese di pesca e la necessità di preservare una risorsa considerata particolarmente delicata, affidando alla sperimentazione il compito di verificare se una gestione controllata possa conciliarsi con la tutela dell’ecosistema marino.

A cura di Michele Solatia.