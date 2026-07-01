Mare "blindato" a Siponto, in corso l'Operazione Medusa dell'Aeronautica (video)

MANFREDONIA – È in pieno svolgimento nelle acque antistanti Siponto l’Operazione Medusa 2026, l’esercitazione di sopravvivenza in mare organizzata dal 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola con il coordinamento della Capitaneria di Porto di Manfredonia. Le attività, iniziate alle ore 10, proseguiranno fino alle 13, salvo eventuale recupero nella giornata di domani in caso di rinvio per esigenze operative o condizioni meteo avverse.

Per consentire lo svolgimento dell’addestramento in piena sicurezza è stata istituita un’ampia area di interdizione nello specchio d’acqua antistante il distaccamento dell’Aeronautica Militare di Siponto. All’interno del perimetro, esteso al campo di esercitazione e a una fascia di rispetto di circa 300 metri, sono vietati navigazione, ancoraggio, balneazione, immersioni, pesca e qualsiasi altra attività marittima.

L’esercitazione simula operazioni di recupero di naufraghi e sopravvivenza in mare, attività fondamentali per mantenere elevato il livello di addestramento degli equipaggi e perfezionare le procedure di ricerca e soccorso in scenari di emergenza.

Restano escluse dai divieti le unità impegnate nell’organizzazione dell’esercitazione, i mezzi della Guardia Costiera, le forze di polizia e i mezzi destinati a servizi pubblici istituzionali. La Capitaneria invita inoltre tutti i diportisti in transito nelle vicinanze dell’area a procedere a velocità ridotta, mantenendo la massima prudenza e prestando attenzione ai mezzi operativi impiegati durante l’addestramento.

L’Operazione Medusa rappresenta uno dei principali appuntamenti addestrativi dell’Aeronautica Militare dedicati alla salvaguardia della vita umana in mare, con l’obiettivo di garantire la massima prontezza operativa in caso di reali interventi di soccorso.