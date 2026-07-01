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MONOPOLI POLIZIA Monopoli, controlli nella movida: Polizia Stradale ritira 12 patenti

Proseguono i controlli della Polizia di Stato sulla viabilità notturna nella provincia di Bari, con particolare attenzione alle aree della movida estiva

Monopoli, controlli nella movida: Polizia Stradale ritira 12 patenti

Polizia - Fonte Immagine: gazzettinonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

Proseguono i controlli della Polizia di Stato sulla viabilità notturna nella provincia di Bari, con particolare attenzione alle aree della movida estiva. Nel weekend appena trascorso la Sezione Polizia Stradale di Bari ha svolto un servizio straordinario a Monopoli per garantire la sicurezza stradale e contrastare la guida in stato di alterazione.

Nel corso delle verifiche sono stati controllati 23 veicoli e identificate 30 persone. Otto conducenti sono risultati positivi all’alcoltest, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito di 0,5 grammi per litro.

Per tutti sono scattate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, mentre complessivamente sono state ritirate 12 patenti di guida. Per due automobilisti, risultati con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, è scattata anche la denuncia all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, secondo quanto previsto dal Codice della strada.

Durante i controlli sono state inoltre rilevate diverse violazioni legate al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con una decurtazione complessiva di 90 punti dalle patenti.

La Polizia di Stato ha annunciato che i servizi di vigilanza proseguiranno per tutta la stagione estiva, affiancati da attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con l’obiettivo di promuovere una guida responsabile e ridurre il rischio di incidenti sulle strade della provincia.

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