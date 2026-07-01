MONTE SANT’ANGELO – Prosegue l’iter della gara pubblica per l’affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) di Monte Sant’Angelo. La Centrale Unica di Committenza (CUC) del Tavoliere ha concluso la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, disponendo l’ammissione di entrambe le cooperative che hanno partecipato alla procedura aperta.

La comunicazione ufficiale, pubblicata dalla CUC, riguarda una gara del valore complessivo di 164.128,40 euro, promossa nell’ambito dei servizi alla persona e delle politiche sociali. L’obiettivo dell’appalto è individuare il soggetto che gestirà il Centro di Aggregazione Giovanile, struttura destinata a rappresentare un punto di riferimento educativo, sociale e ricreativo per i giovani del territorio.

Alla scadenza fissata dal disciplinare di gara, prevista per le ore 10 del 23 giugno scorso, sono pervenute due offerte. A partecipare sono state la Cooperativa Sociale Sostenia, con sede a Manfredonia, e la San Riccardo Pampuri Società Cooperativa Sociale, con sede a Foggia. Entrambe hanno presentato domanda come operatori economici singoli, secondo quanto previsto dall’articolo 65 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

La fase appena conclusa riguardava esclusivamente la verifica della documentazione amministrativa, passaggio obbligatorio per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal bando. Al termine dell’istruttoria il Responsabile Unico del Progetto ha attestato che la documentazione prodotta da entrambe le cooperative risulta conforme alle prescrizioni contenute negli atti di gara.

Per questo motivo sia Cooperativa Sociale Sostenia sia San Riccardo Pampuri Società Cooperativa Sociale sono state dichiarate ammesse al prosieguo della procedura, superando senza rilievi la prima fase della selezione.

L’ammissione non equivale naturalmente all’aggiudicazione dell’appalto. Si tratta di un passaggio tecnico previsto dal Codice dei contratti pubblici che consente agli operatori economici risultati in possesso dei requisiti amministrativi di accedere alle successive fasi della gara, durante le quali saranno esaminate le offerte tecniche ed economiche secondo i criteri stabiliti dal disciplinare.

L’appalto riveste particolare interesse per il territorio di Monte Sant’Angelo perché riguarda la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile, servizio che rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui vengono promosse attività educative, culturali, sociali e di inclusione rivolte ai giovani. I CAG costituiscono infatti spazi dedicati alla crescita personale, alla socializzazione e alla prevenzione del disagio giovanile, attraverso laboratori, iniziative formative, attività ricreative e percorsi di partecipazione attiva.

La procedura è gestita dalla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, organismo che svolge le gare per conto degli enti associati, tra cui il Comune di Manfredonia e numerose altre amministrazioni della provincia di Foggia. L’utilizzo della CUC consente di accentrare le procedure di gara, garantendo uniformità nell’applicazione della normativa sugli appalti pubblici e maggiore trasparenza nelle operazioni di affidamento.

La comunicazione di ammissione è stata pubblicata sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza e sul sito istituzionale del Comune di Manfredonia, oltre a essere trasmessa ai concorrenti tramite posta elettronica certificata, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici.

Nei prossimi passaggi della procedura saranno quindi valutate le offerte presentate dalle due cooperative rimaste in gara.

A cura di Michele Solatia.