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Home // Lecce // Padre e figlio in scooter travolti da un’auto: muore Cosimo Damiano Poleti, grave il figlio di 7 anni

COSIMO DAMIANO POLETI Padre e figlio in scooter travolti da un’auto: muore Cosimo Damiano Poleti, grave il figlio di 7 anni

L'allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il 36enne, ma per lui non c'è stato nulla da fare

Cosimo Damiano Poleti con il figlio, ph ilmessaggero.it

Cosimo Damiano Poleti con il figlio, ph ilmessaggero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Lecce // Prima pagina //

MELENDUGNO (LECCE) – Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Cosimo Damiano Poleti, 36 anni, originario di Lizzano (Taranto). Il figlio di appena 7 anni, che viaggiava con lui sullo stesso scooter, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Il tragico schianto si è verificato lungo la strada provinciale 145, all’ingresso ovest di San Foca, marina di Melendugno, sul litorale adriatico salentino. Per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter sul quale viaggiavano padre e figlio si è scontrato con un’autovettura a bordo della quale si trovavano alcuni turisti polacchi.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il 36enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il bambino, dopo essere stato stabilizzato sul luogo dell’incidente, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Lecce, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno provocato l’impatto.

La tragedia ha profondamente colpito le comunità di Lizzano e del Salento, dove la notizia si è rapidamente diffusa suscitando dolore e sgomento. Lo riporta leggo.it

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