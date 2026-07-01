PNRR e rischio definanziamenti, Salatto: “La Capitanata non può perdere un’occasione storica”

Il PNRR entra nella sua fase decisiva e per il territorio della Capitanata il rischio di perdere risorse e progetti strategici diventa sempre più concreto. A lanciare l’allarme è Potito Salatto, presidente di Confindustria Foggia con deleghe al Welfare e alla Sanità in Confindustria Puglia, intervenuto dopo gli approfondimenti pubblicati su alcune testate locali e nazionali.

Secondo Salatto, il quadro è chiaro: “Il PNRR sta entrando nella sua fase decisiva ed il tempo è ormai scaduto. L’Europa non valuterà le intenzioni, ma i risultati. Ed i risultati si misurano con cantieri conclusi, opere realizzate e rendicontazioni approvate, non con promesse o giustificazioni”.

Particolare attenzione viene posta ai progetti PINQuA di Foggia, che rischierebbero il definanziamento a causa dei ritardi accumulati. Interventi legati alla riqualificazione urbana e alla creazione di nuovi alloggi che, se non completati nei tempi previsti, rappresenterebbero una perdita significativa per il territorio.

“Ogni euro del PNRR che il nostro territorio perde significa meno lavoro per le imprese, meno occupazione per i nostri giovani, meno infrastrutture, meno competitività e meno fiducia degli investitori”, ha sottolineato il presidente di Confindustria Foggia.

Salatto ha richiamato il senso di responsabilità condivisa tra istituzioni, politica e sistema produttivo, evidenziando come le imprese siano quotidianamente sottoposte a vincoli di efficienza e puntualità che dovrebbero caratterizzare anche la pubblica amministrazione.

“Le imprese sono chiamate ogni giorno a rispettare contratti e scadenze. Lo stesso livello di efficienza deve caratterizzare la macchina pubblica”, ha aggiunto.

Un passaggio positivo riguarda la proroga prevista dal Ministero delle Infrastrutture per alcuni interventi PINQuA, considerata utile per salvaguardare investimenti strategici. Tuttavia, per Salatto non si tratta di un punto di arrivo.

“È certamente una buona notizia, ma nessuno deve considerarla un alibi. La Capitanata non può permettersi di perdere un’occasione storica come il PNRR”, ha ribadito.

Il presidente di Confindustria Foggia ha poi richiamato le criticità strutturali del territorio, legate a ritardi infrastrutturali e burocrazia lenta, sottolineando la necessità di una cabina di regia efficace per il monitoraggio dei progetti.

“Non possiamo continuare a rincorrere le emergenze. Dobbiamo trasformare il PNRR in un’opportunità di sviluppo stabile, non nell’ennesima occasione mancata”, ha concluso Salatto, confermando la disponibilità delle imprese a contribuire con competenze e progettualità al rilancio del territorio.