Il Comune di Foggia accelera sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e presenta un quadro di avanzamento che evidenzia un deciso incremento della capacità di spesa e della realizzazione delle opere pubbliche finanziate. L’aggiornamento al 15 giugno 2026, approvato dalla Giunta comunale insieme ai precedenti monitoraggi del 30 marzo e del 31 maggio, fotografa una situazione che l’amministrazione definisce in costante miglioramento, sia sotto il profilo dell’esecuzione dei lavori sia per quanto riguarda la rendicontazione sul sistema nazionale ReGiS.

Secondo i dati diffusi dal Comune, gli interventi finanziati attraverso il PNRR e il Fondo Opere Indifferibili ammontano complessivamente a 54,6 milioni di euro, di cui 50,3 milioni provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e 4,3 milioni dal FOI. Alla data del 15 giugno risultano già eseguiti e liquidati lavori per 32,1 milioni di euro, pari a circa il 60% delle risorse disponibili. Un risultato che testimonia, secondo Palazzo di Città, il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella gestione dei programmi finanziati con fondi europei.

A questi importi si aggiungono ulteriori 13,4 milioni di euro trasferiti sul Piano nazionale complementare (PNC), operazione che riguarda alcuni interventi strategici come la riqualificazione del rione Martucci, l’efficientamento degli uffici di via Protano, parte dei lavori dell’ex inceneritore di via San Severo, l’adeguamento sismico dell’ex circoscrizione Cep, lo stadio Pino Zaccheria e il Mercato dei Fiori. Lo spostamento consentirà di beneficiare di tempi più lunghi per la rendicontazione, con scadenza fissata al 31 dicembre 2027, offrendo maggiori margini per il completamento delle opere senza rallentamenti nell’esecuzione dei cantieri.

L’amministrazione comunale evidenzia come il risultato rappresenti un significativo cambio di passo rispetto alla situazione registrata nell’agosto 2024. In meno di due anni la spesa liquidata e correttamente registrata sul sistema ReGiS è passata da circa 6,3 milioni di euro a oltre 32 milioni, mentre è stato mantenuto il pieno allineamento tra avanzamento finanziario e monitoraggio delle opere, requisito essenziale per garantire il corretto utilizzo delle risorse europee e nazionali.

Tra gli interventi ormai conclusi o prossimi alla consegna figurano il nuovo Canile sanitario, la scuola Altamura, la palestra Leopardi, la mensa della scuola Manzoni, gli interventi negli istituti Bovio e Pascoli Santa Chiara, le mense Catalano e Da Feltre e sette percorsi ciclabili distribuiti sul territorio urbano. Parallelamente proseguono i lavori di opere di maggiore dimensione come il nuovo Palazzetto Indoor al Campo Scuola Mondelli-Colella, gli interventi allo stadio Zaccheria e il recupero dell’ex inceneritore di via San Severo, cantieri che, secondo il Comune, hanno superato le principali criticità progettuali e procedurali registrate negli anni precedenti.

Non mancano, tuttavia, le difficoltà. Resta aperta la questione del progetto PinQua relativo alla realizzazione di 56 alloggi di edilizia residenziale sociale nel quartiere Candelaro. L’amministrazione conferma di essere impegnata nella ricerca di soluzioni istituzionali e finanziarie alternative per evitare la perdita di un’opera ritenuta strategica sotto il profilo sociale e urbanistico.

Il report evidenzia inoltre che, rispetto ai circa cinquanta interventi originariamente finanziati per un valore di circa 70 milioni di euro, quattro opere sono state definanziate per un importo complessivo di 3,2 milioni di euro a causa di problematiche ritenute insormontabili nella fase progettuale. A queste si aggiungono le rinunce deliberate dalla Giunta per cinque nuovi asili, per un valore complessivo di 7,3 milioni di euro. La decisione è stata motivata dall’impossibilità di sostenere il necessario cofinanziamento comunale richiesto dai bandi e dalle criticità emerse sui terreni individuati per la realizzazione di due delle strutture.

Nonostante questi elementi di criticità, il Comune sottolinea come il quadro generale confermi una crescita significativa dei livelli di attuazione del PNRR, con una maggiore capacità di spesa, il consolidamento delle attività di monitoraggio e un progressivo avanzamento degli investimenti destinati alla città. L’obiettivo dichiarato resta quello di trasformare le risorse straordinarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza in opere pubbliche e servizi capaci di produrre benefici duraturi per la comunità foggiana, rispettando i tempi imposti dalla programmazione europea e nazionale