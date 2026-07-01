Provincia BAT approva DUP, Bilancio 2026-2028 e Rendiconto 2025, Di Feo: «Scelta di responsabilità»

Il Consiglio provinciale della BAT ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e il Rendiconto della gestione 2025, definendo così gli strumenti di programmazione economica dell’Ente per i prossimi anni.

In Consiglio provinciale gli atti sono stati approvati con il voto favorevole dei consiglieri Preziosa, Lattanzio, Bucci, Valente, Sanguedolce e del presidente Bernardo Lodispoto. Hanno espresso voto contrario Quarta e Todisco, mentre Vitrani, Dinoia, Patruno e Gionna si sono astenuti.

Successivamente, come previsto dalla legge Delrio, si è riunita anche l’Assemblea dei Sindaci. Alla seduta hanno preso parte il sindaco di Trinitapoli Francesco Di Feo, il sindaco di Barletta Cosimo Cannito, il sindaco Michele Lamacchia, che ha poi lasciato l’aula, e un delegato del sindaco di Bisceglie, Angelo Angarano. Assenti, invece, i rappresentanti dei Comuni di Andria, Trani e Minervino Murge.

Nel corso dell’Assemblea è stato ricordato che il Bilancio di previsione era già pienamente efficace, essendo stato approvato dal Consiglio provinciale con voto di immediata eseguibilità.

Il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, ha spiegato di aver sostenuto i documenti finanziari in nome della continuità amministrativa e dell’interesse del territorio, evidenziando la necessità di garantire la realizzazione degli interventi programmati.

«Quando sono in gioco gli interessi delle comunità – ha evidenziato – il dovere degli amministratori è quello di compiere scelte che consentano agli enti di programmare e realizzare le opere attese dai cittadini».

Tra le priorità indicate dal primo cittadino figurano la manutenzione della rete stradale provinciale, il completamento dell’iter per l’apertura del nuovo liceo e gli altri investimenti inseriti nel Bilancio, ritenuti strategici per lo sviluppo dell’intera provincia.

Di Feo ha infine ribadito che il proprio voto è stato espresso esclusivamente nell’interesse delle comunità locali, sottolineando come gli atti di bilancio rappresentino strumenti essenziali per assicurare servizi, investimenti e nuove opportunità ai Comuni della BAT.

Per il sindaco di Trinitapoli, il senso di responsabilità istituzionale deve prevalere su ogni altra valutazione politica, mettendo sempre al centro le esigenze dei cittadini e la crescita del territorio provinciale.