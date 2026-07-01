Quando lo “Schiff” salpava per i polpi: il racconto di zio Lorenzo Castriotta

MANFREDONIA – C’erano un tempo uomini che affidavano la propria vita al mare, affrontando notti intere di navigazione sospinti dal vento e dalla forza delle braccia. Erano gli anni dello “Schiff”, la grande imbarcazione a vela utilizzata dai pescatori sipontini prima dell’avvento della moderna motorizzazione. Una pagina di storia che rivive nei ricordi di Lorenzo Castriotta, conosciuto da tutti come “Zio Lorenzo sop ‘U Schiff”, testimone di una tradizione marinara che ha segnato intere generazioni di pescatori di Manfredonia.

Con l’inizio di luglio prendeva avvio la stagione della pesca dei polpi, uno dei momenti più attesi dell’anno. La partenza avveniva nel cuore della notte, quando il porto era ancora immerso nel silenzio e solo il rumore del mare accompagnava i preparativi dell’equipaggio. Lo “Schiff”, una grande barca in legno dotata di due alberi, due vele – una principale e una più piccola – e di lunghi remi, lasciava lentamente il porto facendo rotta verso i fondali di Vieste e Peschici, dove si trovavano le aree più pescose.

La navigazione richiedeva esperienza, coordinazione e una notevole resistenza fisica. Quando il vento non era sufficiente a sostenere la navigazione, erano i rematori a imprimere la forza necessaria all’imbarcazione, trasformando ogni uscita in mare in una prova di grande sacrificio. A poppa trovava posto il lungo timone in legno, manovrato con abilità dal timoniere, mentre ogni componente dell’equipaggio conosceva perfettamente il proprio ruolo.

Raggiunti i punti di pesca alle prime luci dell’alba, iniziava il lavoro vero e proprio. Lo “Schiff” si fermava e, come ricordava Zio Lorenzo, “a mizzu a tant a Schiff”, veniva mantenuta la giusta distanza tra un pescatore e l’altro affinché ciascuno potesse operare senza ostacolare il compagno. Era una disposizione studiata dall’esperienza di decenni, frutto di una sapienza tramandata di padre in figlio.

Le imbarcazioni erano cariche di lunghe lenze preparate con cura prima della partenza. Alle estremità venivano fissate le esche, costituite soprattutto da piccoli granchi di scoglio, chiamati nel dialetto sipontino “i pulos di scogghjiu”, particolarmente efficaci nell’attirare i polpi nascosti tra gli anfratti rocciosi del fondale.

Quella pesca non rappresentava soltanto un’attività economica, ma un autentico rito collettivo. Ogni gesto era scandito dall’esperienza, dall’osservazione del mare e dal rispetto dei suoi tempi. Non esistevano strumenti elettronici né moderne tecnologie: tutto dipendeva dall’occhio del pescatore, dalla conoscenza delle correnti, dei venti e dei fondali.

Lo spettacolo che si offriva agli occhi dell’equipaggio era qualcosa che ancora oggi emoziona chi lo ricorda. Quando i polpi abboccavano e risalivano lentamente verso la superficie, emergevano dalle limpide acque del Gargano con le loro sfumature delicate, tra il rosa tenue e il bianco madreperla, quasi a fondersi con i riflessi del mare. Era un’immagine di rara bellezza, capace di raccontare il profondo legame tra l’uomo e una natura ancora incontaminata.

Per i pescatori di allora il mare non era soltanto una fonte di sostentamento, ma una scuola di vita. Insegnava il sacrificio, la solidarietà tra compagni, la pazienza e il rispetto per una risorsa che non andava mai sfruttata oltre misura. Ogni giornata di pesca era una sfida, ma anche un privilegio che veniva affrontato con umiltà e consapevolezza.

Il ricordo di Zio Lorenzo Castriotta restituisce oggi il valore di una tradizione che rischia di scomparire insieme ai suoi protagonisti. Attraverso testimonianze come la sua riaffiorano immagini, parole e gesti che appartengono al patrimonio culturale della marineria sipontina, custodendo la memoria di un tempo in cui il mare era davvero il cuore pulsante della comunità di Manfredonia.

Racconto di Claudio Castriotta.