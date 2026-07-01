Edizione n° 6114

BALLON D'ESSAI

FOGGIA SALATTO // PNRR e rischio definanziamenti, Salatto: “La Capitanata non può perdere un’occasione storica”
1 Luglio 2026 - ore  11:22

CALEMBOUR

ANDREA SALVATI // Incidente mortale in scooter dopo una consegna: muore il 18enne rider Andrea Salvati
1 Luglio 2026 - ore  10:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Ricatta la futura suocera chiedendole 50mila euro: arrestato un 18enne

RICATTO SUOCERA Ricatta la futura suocera chiedendole 50mila euro: arrestato un 18enne

Arrestato per aver ricattato la futura suocera, minacciando di rendere pubbliche informazioni personali, tra cui una relazione sentimentale della donna

Ricatta la futura suocera chiedendole 50mila euro: arrestato un 18enne

ph agi (rielaborata)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Un 18enne è stato arrestato con l’accusa di estorsione dopo aver presuntamente ricattato la futura suocera, minacciando di rendere pubbliche informazioni personali, tra cui una relazione sentimentale della donna, se non avesse ricevuto ingenti somme di denaro. L’episodio è avvenuto in un comune del Veneto orientale.

Secondo quanto emerso, la vicenda sarebbe iniziata alla fine dello scorso anno, quando il giovane, fidanzato della figlia della vittima, avrebbe chiesto 7mila euro in cambio del proprio silenzio. Convinta di poter chiudere definitivamente la questione, la donna avrebbe consegnato la somma richiesta.

Alcuni mesi più tardi, però, il ragazzo avrebbe avanzato una nuova richiesta, questa volta di 50mila euro, sempre con la minaccia di divulgare materiale e informazioni riservate.

A quel punto la donna si è rivolta ai carabinieri, che hanno organizzato una “cessione controllata”, predisponendo un finto scambio di denaro. Al momento dell’incontro, i militari sono intervenuti arrestando il giovane in flagranza.

Il 18enne è comparso davanti al giudice per la convalida dell’arresto. Assistito dal proprio legale, ha ammesso le proprie responsabilità, confermando di aver chiesto denaro alla madre della fidanzata in cambio della promessa di non diffondere informazioni personali che la riguardavano. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti della Procura, che sta cercando di ricostruire come il giovane sia entrato in possesso di chat e immagini che sarebbero poi state utilizzate come strumento di ricatto nei confronti della donna.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

No Fields Found.

LASCIA UN COMMENTO