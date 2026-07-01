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CASA DI CURA SM Salute dei polmoni, alla Casa di Cura San Michele un percorso completo di prevenzione e diagnosi con il pneumologo Nazario Pomella

La struttura mette a disposizione dei pazienti un servizio specialistico di pneumologia, affidato al dottor Nazario Pomella

Salute dei polmoni, alla Casa di Cura San Michele un percorso completo di prevenzione e diagnosi con il pneumologo Nazario Pomella

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Respirare bene significa prendersi cura della propria salute. È questo il messaggio al centro del percorso dedicato alla prevenzione e alla diagnosi delle patologie respiratorie promosso dalla Casa di Cura San Michele di Manfredonia.

La struttura mette a disposizione dei pazienti un servizio specialistico di pneumologia, affidato al dottor Nazario Pomella, con un programma di valutazione completo finalizzato al monitoraggio della funzionalità respiratoria e alla diagnosi precoce di eventuali patologie polmonari.

Tra le prestazioni disponibili rientrano la visita pneumologica specialistica, la spirometria, esame fondamentale per valutare i volumi e la funzionalità dei polmoni, e l’emogasanalisi arteriosa e venosa, che consente di analizzare i livelli di ossigenazione e gli altri principali parametri respiratori presenti nel sangue.

Completa il percorso diagnostico la TAC spirale, indicata, secondo le linee guida internazionali, per specifiche categorie di pazienti a rischio, tra cui i forti fumatori e determinate fasce d’età, con l’obiettivo di favorire una diagnosi precoce delle principali patologie polmonari.

«La prevenzione rappresenta il primo passo per proteggere la salute dei nostri polmoni», sottolinea la Casa di Cura San Michele, ricordando l’importanza di controlli specialistici soprattutto in presenza di fattori di rischio o sintomi respiratori persistenti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Casa di Cura San Michele al numero 0884 581116, scrivere all’indirizzo info@casadicurasanmichele.com oppure consultare il sito www.casadicurasanmichele.com.

Sede: Via Cozzolete 29, Manfredonia (FG).

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