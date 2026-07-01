Serie C, Foggia riammesso dopo l’esclusione della Ternana

Si chiude senza esclusioni per inadempienze economiche il quadro delle iscrizioni ai campionati professionistici, con particolare riferimento alla Serie C, dove la nuova stagione non registrerà bocciature legate alla documentazione finanziaria.

Il primo Consiglio Federale della FIGC, presieduto da Giovanni Malagò, ha preso atto dell’esito delle verifiche condotte dalla nuova agenzia governativa subentrata alla Covisoc nel controllo della solidità economica dei club e del rispetto dei parametri delle Noif.

Le società hanno sostanzialmente superato gli esami richiesti: le fideiussioni risultano regolari e le criticità legate agli indici di liquidità, non ostativi all’iscrizione se sanati nei termini, sono state affrontate attraverso interventi di ricapitalizzazione da parte delle proprietà. Anche club come la Juve Stabia risultano tra quelli ammessi senza rilievi, dopo un percorso che ha richiesto in alcuni casi ulteriori sforzi economici per garantire la continuità sportiva.

L’unica variazione significativa nell’organico riguarda la Ternana, che non ha potuto completare la procedura di iscrizione a causa del fallimento societario. Il club umbro lascia così vacante un posto nel campionato.

In base alle nuove disposizioni federali, lo slot non resterà scoperto: è prevista infatti la riammissione del Foggia in Serie C, che tornerà così a disputare il campionato professionistico nella prossima stagione.

Lo riporta tifocosenza.it.