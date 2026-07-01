Sicurezza a Cerignola, vertice in Prefettura. Cicolella: “Chiederemo più presenza dello Stato"

Si è tenuto in Prefettura a Foggia il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato su richiesta del sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso il tema del rafforzamento dei presidi di sicurezza sul territorio cittadino.

Nel corso della mattinata, l’attenzione si è concentrata sulle misure da adottare per rispondere alle preoccupazioni legate alla sicurezza urbana e al controllo del territorio, in un contesto di crescente richiesta di tutela da parte della cittadinanza.

A margine dell’incontro, l’assessora alla sicurezza del Comune di Cerignola, Teresa Cicolella, ha affidato ai social un messaggio in cui ha ribadito le istanze dell’amministrazione e della comunità.

“Sto entrando in Prefettura con un pensiero fisso: la sicurezza di Cerignola. In questi giorni ho ascoltato la paura dei cittadini, la rabbia dei commercianti, la preoccupazione di tante famiglie. Quelle voci entreranno con me in quella sala. Oggi non porto la voce di un’amministrazione. Porto la voce di un’intera comunità che chiede di vivere, lavorare e crescere senza paura. Lo farò con rispetto per le istituzioni, ma anche con determinazione. Chiederemo più presenza dello Stato, più uomini, più strumenti e un’attenzione ancora maggiore per la nostra città. Le polemiche possono aspettare. Oggi è il giorno della responsabilità. Perché ai cittadini non interessano le discussioni: interessano le risposte. E noi siamo qui per chiederle con forza. Ci aggiorniamo più tardi”

Lo riporta cerignolaviva.it.