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SICUREZZA METAURO Sicurezza in Capitanata, Metauro: “Non possiamo far finta di nulla”

In questo contesto Confcommercio Foggia ha promosso un tavolo di confronto, invitando tutte le associazioni di categoria

Sicurezza in Capitanata, Metauro: “Non possiamo far finta di nulla”

Il presidente di Confcommercio Foggia Antonio Metauro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

Dopo i ripetuti episodi di rapine, assalti e criminalità registrati nelle ultime settimane in Capitanata, il mondo economico locale si mobilita per costruire una risposta condivisa. In questo contesto Confcommercio Foggia ha promosso un tavolo di confronto, invitando tutte le associazioni di categoria a partecipare a un incontro fissato per lunedì 6 luglio presso la sede provinciale.

L’iniziativa nasce dalla necessità di elaborare una posizione comune di fronte a una situazione definita sempre più preoccupante, anche alla luce degli ultimi episodi avvenuti in particolare nel territorio di Cerignola.

Non possiamo continuare a far finta di nulla–dichiara il presidente di Confcommercio Foggia, Antonio Metauro–. Quello che sta accadendo in questi giorni, soprattutto nella città di Cerignola, rappresenta un’escalation che non può essere considerata ordinaria amministrazione. Imprese, lavoratori e cittadini hanno diritto a vivere e operare in un territorio sicuro. La criminalità non colpisce soltanto le vittime dirette dei reati, ma mina la fiducia, scoraggia gli investimenti e impoverisce il tessuto economico e sociale della nostra provincia”.

L’obiettivo dell’incontro è la costruzione di una piattaforma comune del sistema della rappresentanza economica, con la condivisione di analisi e proposte da sottoporre alle istituzioni competenti, sia a livello locale che nazionale, per l’adozione di misure ritenute efficaci nel contrasto al fenomeno.

Non intendiamo limitarci a denunciare l’emergenza– conclude Metauro –. Vogliamo contribuire alla costruzione di un percorso condiviso che restituisca serenità alle imprese e fiducia ai cittadini. La Capitanata merita di essere conosciuta per il valore del suo tessuto economico e sociale, non per la cronaca criminale”.

L’incontro del 6 luglio rappresenta quindi un primo passo verso una azione coordinata del mondo produttivo, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le istituzioni e riportare al centro il tema della sicurezza come condizione essenziale per lo sviluppo del territorio.

Lo riporta ilfattodelgargano.it.

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