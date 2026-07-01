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SINISTRA FOGGIA Sinistra Italiana Foggia critica la scelta di Europa Verde: «Il confronto va rafforzato, non interrotto»

Secondo il segretario cittadino Bruno Colavita, le difficoltà che stanno attraversando il campo largo sono evidenti

Sinistra Italiana Foggia critica la scelta di Europa Verde: «Il confronto va rafforzato, non interrotto»

Bruno Colavita - Fonte Immagine: foggiacittaaperta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Foggia // Politica //

Sinistra Italiana Foggia giudica un errore la decisione dell’associazione cittadina di Europa Verde – Verdi di Foggia di ritirare il sostegno politico all’Amministrazione Episcopo, ribadendo la volontà di proseguire il proprio impegno all’interno dell’alleanza del centrosinistra.

Secondo il segretario cittadino Bruno Colavita, le difficoltà che stanno attraversando il campo largo sono evidenti, ma devono essere affrontate attraverso il dialogo, il confronto politico e la ricerca di soluzioni condivise, evitando rotture che rischiano di indebolire il progetto comune.

Sinistra Italiana sottolinea che costruire un’alternativa credibile significa riuscire a tenere insieme sensibilità diverse, garantendo rispetto reciproco e pari dignità a tutte le forze politiche coinvolte.

Il partito riconosce che il percorso del campo largo non è privo di ostacoli, ma evidenzia come proprio nei momenti più complessi sia necessario rafforzare il confronto anziché interromperlo, puntando su responsabilità, mediazione e condivisione.

Pur rimanendo convintamente all’interno dell’alleanza AVS, Sinistra Italiana Foggia conferma quindi la propria intenzione di continuare a lavorare affinché nel capoluogo dauno si consolidi un progetto politico ampio, plurale e credibile, fondato su giustizia sociale, transizione ecologica, diritti, legalità e partecipazione democratica.

Per il partito, l’unità del centrosinistra rappresenta un valore da costruire quotidianamente, attraverso il dialogo e la condivisione delle scelte politiche.

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