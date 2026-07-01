CATANIA – Cinque persone sono state fermate dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso nell’ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta l’11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania, durante la quale rimasero feriti tre minorenni. Un sesto uomo è indagato per favoreggiamento aggravato. Gli investigatori hanno inoltre diffuso le immagini della sparatoria, ricostruita attraverso i sistemi di videosorveglianza.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile e coordinato dalla Procura Distrettuale di Catania, sei uomini a bordo di tre scooter, con il volto coperto e le targhe oscurate, avrebbero raggiunto una piazza del quartiere aprendo il fuoco contro un gruppo di giovani radunati nei pressi di un chiosco bar. Alcuni dei presenti erano armati e avrebbero risposto agli spari, dando origine a un violento conflitto a fuoco.

Il bilancio è di tre minorenni feriti da colpi d’arma da fuoco in diverse parti del corpo. Uno di loro risulta ancora ricoverato all’ospedale Cannizzaro.

Le indagini

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la piazza era ormai deserta. Sul terreno sono stati trovati numerosi bossoli e una pistola abbandonata nei pressi di un campetto di calcio. Nelle stesse ore il Policlinico di Catania aveva segnalato l’arrivo di tre giovani feriti.

L’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza ha consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Due giovani, avvertiti dell’arrivo degli scooter, anziché allontanarsi si sarebbero appostati armati lungo la strada, rispondendo al fuoco degli assalitori. Uno di loro è stato colpito durante lo scontro e avrebbe abbandonato la pistola prima di essere soccorso.

Il ragazzo, minorenne, è stato arrestato dopo essere stato dimesso dall’ospedale e trasferito all’Istituto penale minorile di Catania Bicocca. Un secondo giovane è stato rintracciato alcuni giorni dopo ed è detenuto nel carcere di Catania Bicocca.

I fermi

La Polizia ha eseguito cinque provvedimenti di fermo nei confronti di persone gravemente indiziate dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di armi e munizioni, con l’aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello-Bonaccorsi. Un sesto indagato è accusato di favoreggiamento aggravato.

Quattro dei destinatari del provvedimento sono stati rintracciati a Floridia, nel Siracusano, mentre gli altri due sono stati individuati a Catania.

La corazza artigianale

Nel corso delle indagini è emerso anche un particolare ritenuto significativo dagli investigatori. La sera della sparatoria una pattuglia dei Carabinieri aveva intercettato tre scooter con sei persone a bordo. Durante l’inseguimento uno dei passeggeri è caduto, lanciando una pistola calibro 9×21, risultata rubata.

L’uomo indossava una protezione balistica artigianale realizzata assemblando libri, coperte e nastro isolante, utilizzata come una sorta di giubbotto antiproiettile.

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, supportata dalle immagini delle telecamere e dagli accertamenti tecnici, il gruppo sarebbe riconducibile ad ambienti vicini al clan Cappello-Bonaccorsi, una delle principali organizzazioni mafiose operanti nel territorio catanese. Lo riporta leggo.it