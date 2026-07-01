Edizione n° 6113

BALLON D'ESSAI

SFRATTO FRATELLO // Sfrattato dall’abitazione acquistata dal fratello, smonta porte e lavandini: patteggia la condanna
1 Luglio 2026 - ore  08:57

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Spreco alimentare, asse Confindustria Foggia–GdO: “Contro lo spreco argine industriale e normativo”

FOGGIA CONFINDUSTRIA Spreco alimentare, asse Confindustria Foggia–GdO: “Contro lo spreco argine industriale e normativo”

“Contro lo spreco di cibo nelle famiglie e nelle grandi piattaforme commerciali, alzeremo un argine sul piano industriale oltre che normativo"

Spreco alimentare, asse Confindustria Foggia–GdO: “Contro lo spreco argine industriale e normativo”

Luca Azzariti, presidente della Sezione Terziario di Confindustria Foggia - Fonte Immagine: confindustriafoggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Economia // Foggia //

Contro lo spreco di cibo nelle famiglie e nelle grandi piattaforme commerciali, alzeremo un argine sul piano industriale oltre che normativo”. Con queste parole Luca Azzariti, presidente della Sezione Terziario di Confindustria Foggia, è intervenuto al convegno “Spreco alimentare, un problema di tutti”, promosso da Confindustria Foggia e introdotto dal vicepresidente Ivano Chierici.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il progetto “Shelf life”, una piattaforma digitale pensata per ridurre gli sprechi lungo la filiera agroalimentare. “Un progetto in fase di elaborazione, avrà tecnologia White label e sarà di supporto alla grande distribuzione, ecosistema fra produttore, distribuzione e consumatore”, ha spiegato Azzariti. Il funzionamento è stato illustrato da Antonio Di Donna, che ha descritto un’app dedicata alla condivisione dei prodotti in scadenza, scaricabile su App Store e Play Store.

Il confronto ha offerto anche l’occasione per approfondire la legge 166/2016, che disciplina la donazione e distribuzione delle eccedenze alimentari e di altri beni, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi.

Un bilancio positivo a dieci anni dalla sua approvazione”, ha sottolineato l’on. Maria Chiara Gadda, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera, evidenziando come la norma abbia introdotto un nuovo concetto di solidarietà legato alla gestione delle eccedenze. Sulla stessa linea Giorgio Mercuri, presidente regionale di Confcooperative, che ha ricordato come la legge abbia trasformato gli scarti e l’invenduto in risorsa. Anche il Banco Alimentare della Daunia ha evidenziato l’impatto del sistema: “La legge apre alla sicurezza di chi vuol donare”, ha dichiarato Stefania Menduno, sottolineando il ruolo delle associazioni del territorio e delle migliaia di persone assistite.

Tra gli interventi anche quello di Patrizia Lusi, vicepresidente del Gal Daunia Rurale, che ha richiamato le potenzialità della multifunzionalità agricola, e dell’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli, che ha ricordato l’introduzione della “delega alle politiche del cibo” in Puglia e il lavoro sulle eccellenze DOP e IGP.

Il tema dello spreco è stato analizzato anche sul piano ambientale. Il professor Nunzio Angiola ha evidenziato il peso della frazione organica nei rifiuti urbani, mentre Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market, ha richiamato le criticità legate al consumo alimentare delle famiglie, dove il risparmio spesso si traduce in maggiore spreco.

Un esempio di sostenibilità industriale è stato portato da Iolanda Margareth Derosa di Princes Italia, che ha illustrato le pratiche adottate nello stabilimento di Foggia per il recupero e la valorizzazione degli scarti della lavorazione del pomodoro.

Infine, l’avvocato Gianni Cerisano ha affrontato il rapporto tra cibo, territorio e urbanistica, evidenziando come in Capitanata il valore della produzione agricola non sempre trovi adeguata ricaduta nei processi di trasformazione locali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO