Stop alla pesca delle vongole per un mese: la Capitaneria ferma i prelievi nel Golfo di Manfredonia

MANFREDONIA – Un mese di stop per consentire alla risorsa di rigenerarsi e garantire un futuro più sostenibile al comparto della pesca. È questo il senso dell’ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia, che dispone l’interruzione temporanea della pesca della vongola (Chamelea gallina) nell’intero Compartimento marittimo di Manfredonia dal 2 luglio al 2 agosto 2026, estremi compresi. Un provvedimento che interessa direttamente le imprese del settore e che nasce dalla richiesta avanzata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano, organismo incaricato della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell’area.

L’ordinanza si inserisce nel quadro delle misure di gestione della risorsa ittica previste dalla normativa nazionale ed europea e recepisce le indicazioni formulate dal Consorzio sulla base delle valutazioni tecniche e biologiche effettuate nelle ultime settimane. Alla base della decisione vi è infatti la necessità di favorire il naturale processo riproduttivo della vongola e consentire il recupero degli stock presenti sui fondali del Compartimento marittimo, evitando uno sfruttamento eccessivo durante una fase particolarmente delicata del ciclo biologico della specie.

Nel provvedimento la Guardia Costiera evidenzia come la sospensione temporanea della pesca rappresenti una misura di tutela indispensabile per preservare la produttività futura della risorsa. L’interruzione, della durata di un mese, costituisce quindi uno strumento di gestione volto a garantire l’equilibrio tra esigenze economiche e salvaguardia dell’ecosistema marino, in linea con i principi della pesca sostenibile promossi sia dalla legislazione italiana sia dalla normativa comunitaria.

Lo stop riguarda esclusivamente la pesca della vongola (Chamelea gallina). Per le altre specie di molluschi bivalvi, invece, l’attività potrà proseguire regolarmente secondo le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, con una significativa novità organizzativa destinata agli operatori del settore. La Capitaneria ha infatti accolto anche la richiesta avanzata dal Consorzio di anticipare l’orario di uscita delle imbarcazioni autorizzate alla pesca delle altre specie, stabilendo che, fino al 30 settembre 2026, le unità potranno lasciare il porto non prima delle ore 2 del mattino.

Una modifica che punta a rendere più efficiente l’organizzazione delle attività di pesca senza incidere sulle misure di tutela ambientale già previste dalla normativa vigente. Restano infatti pienamente operativi tutti gli altri vincoli stabiliti dalla legislazione nazionale e comunitaria. In particolare continua ad essere vietata la pesca con draghe idrauliche entro 0,3 miglia nautiche dalla costa, limite imposto per proteggere gli habitat costieri più sensibili e ridurre l’impatto delle attività di prelievo sui fondali marini.

Non cambia nemmeno il divieto di raccolta nelle eventuali aree che dovessero essere classificate dalle autorità sanitarie come non idonee sotto il profilo igienico-sanitario. La sicurezza alimentare rimane infatti uno degli elementi centrali dell’intero sistema di controllo, insieme alla tutela della biodiversità e alla conservazione delle risorse marine.

L’ordinanza introduce inoltre precisi obblighi amministrativi per gli operatori autorizzati. I titolari delle unità da pesca dovranno compilare e trasmettere mensilmente al Consorzio Molluschi Nord Gargano e all’Autorità marittima l’apposita scheda di monitoraggio contenente i dati relativi alle attività svolte, alle catture effettuate e alle specie pescate. Un sistema di raccolta dati che consentirà di seguire costantemente l’andamento delle risorse ittiche e di programmare eventuali ulteriori interventi di gestione.

Il provvedimento sostituisce inoltre le precedenti ordinanze emanate dalla Capitaneria nei mesi di maggio e giugno, aggiornando il quadro regolamentare sulla base delle più recenti valutazioni tecniche formulate dal Consorzio e condivise con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Per gli operatori del comparto si apre dunque un mese di fermo obbligatorio per la raccolta delle vongole, periodo che servirà a favorire la ricostituzione naturale della risorsa. Parallelamente continueranno i controlli della Guardia Costiera per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell’ordinanza, mentre il monitoraggio biologico consentirà di valutare gli effetti delle misure adottate e di orientare le future decisioni sulla gestione della pesca nel Golfo di Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo.