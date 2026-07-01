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ANTONIO TOMASONE Tre mesi senza il piccolo Antonio Tomasone, il commovente messaggio della zia sui social: “Ciao piccolo angelo”

Nel messaggio, il ricordo è condiviso non solo dai familiari, ma anche dai piccoli amici dell'asilo e da tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Antonio.

Tre mesi senza il piccolo Antonio Tomasone, il commovente messaggio della zia sui social: "Ciao piccolo angelo"

Tre mesi senza il piccolo Antonio Tomasone, il commovente messaggio della zia sui social: "Ciao piccolo angelo"

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – A tre mesi dalla scomparsa del piccolo Antonio Tomasone, la sua famiglia continua a custodirne il ricordo con un dolore che il tempo non ha attenuato. Attraverso un messaggio inviato alla redazione di StatoQuotidiano, la zia del bambino ha chiesto di condividere un pensiero dedicato al nipote, affinché il suo ricordo possa raggiungere tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Parole semplici ma profonde, che raccontano l’affetto di una famiglia ancora segnata da una perdita difficile da accettare e il vuoto lasciato da una vita spezzata troppo presto.

Ciao piccolo angelo, qui nessuno ti ha mai dimenticato, né mai lo farà. Sei volato in cielo troppo presto, portando con te tutto l’amore che noi qui eravamo pronti a darti. Ti ricorderemo per il tuo sorriso, per il tuo modo vivace di essere. Sei entrato nel cuore di tutti noi.

Nel messaggio, il ricordo è condiviso non solo dai familiari, ma anche dai piccoli amici dell’asilo e da tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscere Antonio.

“I tuoi familiari, i tuoi piccoli amici dell’asilo, tutti quelli che hanno avuto l’occasione di conoscerti. Anche chi non ti conosceva, perché andar via a quest’età non è accettabile. Hai lasciato una cicatrice nel cuore di tutti noi. Ciao piccolo Antonio. Che tu possa riposare in pace. Ti mando un bacio fin lassù.”

La zia ha spiegato di aver voluto affidare questo pensiero alla redazione in forma privata, chiedendone la pubblicazione sui social per mantenere vivo il ricordo del piccolo Antonio, nel giorno che segna il terzo mese dalla sua scomparsa.

Un messaggio che è insieme una carezza, una preghiera e una testimonianza dell’amore che continua ad accompagnare Antonio nel cuore di chi gli ha voluto bene. Perché il ricordo di un bambino non si spegne con il tempo, ma continua a vivere negli affetti, nei gesti e nella memoria di una comunità intera.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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