Dopo giorni di caldo intenso, l’Italia si prepara a una breve fase di instabilità, con temporali di forte intensità, grandinate e raffiche di vento che interesseranno progressivamente diverse regioni della Penisola.

Secondo le previsioni meteorologiche, la bolla di calore inizierà gradualmente a indebolirsi grazie all’arrivo di aria più fresca in quota. Questo cambiamento favorirà la formazione di violenti temporali, inizialmente sulle aree montuose e successivamente sulla Pianura Padana, dove tra mercoledì e giovedì è atteso il momento di maggiore intensità.

Tra giovedì e venerdì il fronte instabile raggiungerà anche il Centro-Sud, portando rovesci e temporali su numerose aree del Paese.

Gli esperti evidenziano che il forte contrasto tra l’aria più fresca in arrivo e quella calda e umida presente nei bassi strati potrà favorire la nascita di supercelle temporalesche, con il rischio di grandine di grosse dimensioni, potenzialmente dannosa per coltivazioni, veicoli e infrastrutture.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche al fenomeno del downburst, violente raffiche di vento discendenti che, una volta raggiunto il suolo, si propagano orizzontalmente con velocità che possono superare i 100 chilometri orari, causando danni paragonabili a quelli provocati da una tromba d’aria.

Il calo delle temperature sarà comunque limitato e temporaneo. Il refrigerio previsto nei prossimi giorni dovrebbe infatti durare poco: già dal prossimo fine settimana è atteso un nuovo aumento delle temperature, con il ritorno dell’anticiclone e del caldo intenso su gran parte della Penisola.

Nel dettaglio, mercoledì 1° luglio al Nord sono previsti forti temporali e locali grandinate; al Centro continueranno a prevalere sole e caldo, con possibili rovesci nelle zone interne; al Sud il tempo sarà generalmente soleggiato, con isolati temporali sui rilievi.

Giovedì 2 luglio, al Nord l’instabilità interesserà soprattutto la Romagna nelle prime ore della giornata, mentre altrove tornerà il sole. Al Centro sono attesi forti temporali sul Lazio e condizioni instabili anche nelle altre regioni. Al Sud il peggioramento si farà più marcato dal pomeriggio, in particolare sulla Campania.

Le previsioni indicano infine un generale miglioramento del tempo nei giorni successivi, accompagnato da un nuovo rialzo delle temperature, a partire dalle regioni settentrionali.

Lo riporta rainews.it.