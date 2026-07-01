Tregua dal caldo in arrivo, poi temporali, grandine e vento forte - Fonte Immagine: ansa.it

Dopo settimane di caldo intenso sull’Italia, è atteso un cambio di scenario meteorologico con l’arrivo di una fase più instabile che porterà temporali, grandinate e forti raffiche di vento, a partire dal Nord già da domani.

Secondo le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, il primo luglio il Nord sarà interessato da fenomeni temporaleschi anche intensi, con possibili grandinate e raffiche di vento.

“Giovedì il fronte instabile – sottolinea – scivolerà rapidamente verso il meridione: l’instabilità si estenderà andando a colpire progressivamente anche le regioni del Centro e del Sud Italia, portando finalmente il refrigerio, ma accompagnato da un deciso e marcato peggioramento delle condizioni meteo”.

A innescare la fase perturbata sarà la discesa di un fronte freddo dal Nord Europa che, entrando nel bacino del Mediterraneo, si scontrerà con l’aria rovente presente sulla Penisola.

“Questa massa d’aria fresca – rileva Gussoni – irrompendo sul bacino del Mediterraneo, andrà a scontrarsi frontalmente con la cappa di calore estremo che ha oppresso l’Italia nelle ultime settimane. A causa della tantissima energia potenziale in gioco accumulata fino a questo momento, non si esclude il rischio di eventi meteo estremi”.

La fase instabile sarà comunque temporanea: già da venerdì 3 luglio è previsto il ritorno dell’anticiclone africano, con una nuova ondata di caldo nel weekend e temperature in rapida risalita su gran parte del Paese.

Nel dettaglio, le previsioni indicano per mercoledì 1 luglio al Nord forti temporali e grandinate, al Centro caldo intenso con primi fenomeni sui settori adriatici e al Sud prevalenza di sole con instabilità sui rilievi. Giovedì 2 il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud con temporali diffusi, mentre al Nord tenderà a migliorare. Venerdì 3 luglio si assisterà a un generale ritorno del sole e a un aumento delle temperature, con qualche residua instabilità al Sud.

La tendenza successiva conferma una nuova fase di caldo intenso nel fine settimana.

Lo riporta ansa.it.