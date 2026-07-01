Edizione n° 6113

BALLON D'ESSAI

FOGGIA SALATTO // PNRR e rischio definanziamenti, Salatto: “La Capitanata non può perdere un’occasione storica”
1 Luglio 2026 - ore  11:22

CALEMBOUR

ANDREA SALVATI // Incidente mortale in scooter dopo una consegna: muore il 18enne rider Andrea Salvati
1 Luglio 2026 - ore  10:42

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Tregua dal caldo in arrivo, poi temporali, grandine e vento forte

CALDO TEMPORALI Tregua dal caldo in arrivo, poi temporali, grandine e vento forte

Dopo settimane di caldo intenso sull’Italia, è atteso un cambio di scenario meteorologico con l’arrivo di una fase più instabile

Tregua dal caldo in arrivo, poi temporali, grandine e vento forte

Tregua dal caldo in arrivo, poi temporali, grandine e vento forte - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Attualità // Manfredonia //

Dopo settimane di caldo intenso sull’Italia, è atteso un cambio di scenario meteorologico con l’arrivo di una fase più instabile che porterà temporali, grandinate e forti raffiche di vento, a partire dal Nord già da domani.

Secondo le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it, il primo luglio il Nord sarà interessato da fenomeni temporaleschi anche intensi, con possibili grandinate e raffiche di vento.

“Giovedì il fronte instabile – sottolinea – scivolerà rapidamente verso il meridione: l’instabilità si estenderà andando a colpire progressivamente anche le regioni del Centro e del Sud Italia, portando finalmente il refrigerio, ma accompagnato da un deciso e marcato peggioramento delle condizioni meteo”.

A innescare la fase perturbata sarà la discesa di un fronte freddo dal Nord Europa che, entrando nel bacino del Mediterraneo, si scontrerà con l’aria rovente presente sulla Penisola.

“Questa massa d’aria fresca – rileva Gussoni – irrompendo sul bacino del Mediterraneo, andrà a scontrarsi frontalmente con la cappa di calore estremo che ha oppresso l’Italia nelle ultime settimane. A causa della tantissima energia potenziale in gioco accumulata fino a questo momento, non si esclude il rischio di eventi meteo estremi”.

La fase instabile sarà comunque temporanea: già da venerdì 3 luglio è previsto il ritorno dell’anticiclone africano, con una nuova ondata di caldo nel weekend e temperature in rapida risalita su gran parte del Paese.

Nel dettaglio, le previsioni indicano per mercoledì 1 luglio al Nord forti temporali e grandinate, al Centro caldo intenso con primi fenomeni sui settori adriatici e al Sud prevalenza di sole con instabilità sui rilievi. Giovedì 2 il maltempo si sposterà verso il Centro-Sud con temporali diffusi, mentre al Nord tenderà a migliorare. Venerdì 3 luglio si assisterà a un generale ritorno del sole e a un aumento delle temperature, con qualche residua instabilità al Sud.

La tendenza successiva conferma una nuova fase di caldo intenso nel fine settimana.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO