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UNIVERSITA' FOGGIA UniFoggia, Lo Muzio: “Siamo in crescita mentre a livello nazionale gli studenti diminuiscono”

Ha preso il via oggi la campagna di comunicazione dell'Università di Foggia dedicata all'anno accademico 2026/2027

UniFoggia, Lo Muzio: "Siamo in crescita mentre a livello nazionale gli studenti diminuiscono"

UniFoggia, Lo Muzio: "Siamo in crescita mentre a livello nazionale gli studenti diminuiscono" - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Agostino del Vecchio
PUBBLICATO IL:
1 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia – Ha preso il via oggi la campagna di comunicazione dell’Università di Foggia dedicata all’anno accademico 2026/2027, un’iniziativa che punta a raccontare un Ateneo in crescita, sempre più orientato all’innovazione, all’internazionalizzazione e alla valorizzazione del capitale umano.

Al centro della campagna ci sono anche due testimonial, entrambi “frutti” dell’Università di Foggia, scelti per testimoniare il valore del percorso formativo offerto dall’Ateneo e il legame tra università, territorio e mondo del lavoro.

A margine della presentazione, il rettore Lorenzo Lo Muzio, intervistato da StatoQuotidiano.it, ha sottolineato come la strategia dell’Università punti innanzitutto sulle persone.

“Puntiamo sulla valorizzazione del nostro capitale umano, perché parliamo comunque di due frutti di questo Ateneo e soprattutto, dal punto di vista formativo, ci apriamo alle nuove esigenze anche del mercato”, ha dichiarato il rettore.

Lo Muzio ha evidenziato anche il trend positivo registrato dall’Università di Foggia, in controtendenza rispetto allo scenario nazionale.

“È logico che l’Università di Foggia incontri una crescita e un’espansione sia come numero di personale sia come numero di studenti. Siamo in controtendenza rispetto al dato nazionale, dove si registra una lieve riduzione degli studenti, mentre noi siamo in aumento.”

Il rettore ha quindi ribadito il significato della scelta dei due testimonial come simbolo dell’investimento dell’Ateneo sulle persone.

“Puntiamo molto sul capitale umano e abbiamo scelto due testimonial che dimostrano quanto siano importanti le persone per l’Università di Foggia.”

Infine, alcuni numeri che fotografano la realtà dell’Ateneo foggiano: attualmente l’Università di Foggia conta circa 15.000 studenti iscritti, organizzati in 7 dipartimenti e 5 aree disciplinari.

La nuova campagna di comunicazione accompagnerà le attività di orientamento e promozione dell’offerta formativa 2026/2027, con particolare attenzione ai nuovi corsi di studio, ai percorsi di respiro internazionale e alle opportunità offerte agli studenti in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

A cura di Giovanna Tambo.

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