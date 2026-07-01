FOGGIA – Un’offerta formativa rinnovata, nuovi percorsi di studio, maggiore attenzione all’internazionalizzazione e una campagna di comunicazione che mette al centro le persone e le loro storie. Sono questi i principali temi illustrati questa mattina nella Sala del Consiglio di Palazzo Ateneo, dove l’Università di Foggia ha presentato le novità che caratterizzeranno l’anno accademico 2026/2027.

Ad aprire l’incontro è stato il Rettore, Lorenzo Lo Muzio, affiancato dalla Prorettrice Vicaria Donatella Curtotti, dal Delegato alla Terza Missione e alla Comunicazione Danilo Leone e daDelegato alla Didattica Giorgio Mori, che hanno illustrato la strategia dell’Ateneo per affrontare le nuove sfide della formazione universitaria.

L’Università di Foggia punta a consolidare un modello sempre più orientato all’innovazione, alla sostenibilità e all’internazionalizzazione, rafforzando al tempo stesso il legame con il territorio e con il sistema produttivo. Tra le novità presentate figurano nuovi percorsi formativi, l’aggiornamento di diversi corsi di laurea e un potenziamento delle opportunità dedicate agli studenti, con particolare attenzione ai programmi di mobilità internazionale, ai tirocini curriculari, ai servizi di placement e al supporto per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Uno dei momenti centrali della conferenza è stato dedicato alla nuova campagna di comunicazione istituzionale, ideata e realizzata dal Servizio Ufficio Stampa, Comunicazione Istituzionale ed Eventi dell’Ateneo. La campagna accompagnerà le attività di orientamento dei prossimi mesi con l’obiettivo di raccontare l’Università di Foggia come una comunità aperta, inclusiva e dinamica, capace di valorizzare il talento, il merito e la crescita personale degli studenti.

Protagonisti della campagna sono due giovani laureati dell’Ateneo, Emanuela Vocino e Alessio Pio De Luca, presenti alla conferenza stampa. Attraverso le loro esperienze personali e professionali, i due testimonial rappresentano il messaggio che l’Università intende trasmettere alle future matricole: un percorso universitario che non si limita alla formazione accademica, ma diventa occasione di crescita, innovazione e costruzione del proprio futuro.

Nel corso degli interventi è stato sottolineato come l’Ateneo voglia continuare a investire sulla qualità della didattica e sulla capacità di attrarre studenti anche da fuori regione e dall’estero, valorizzando un’offerta formativa sempre più competitiva e in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

La presentazione della campagna segna così l’avvio delle attività di orientamento per il nuovo anno accademico, con l’obiettivo di rafforzare l’identità dell’Università di Foggia e consolidarne il ruolo come punto di riferimento culturale, scientifico e sociale per la Capitanata e per il Mezzogiorno.

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