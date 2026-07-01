Vico del Gargano, dal 5 luglio al via i festeggiamenti della Madonna del Carmine

La Confraternita dei Carmelitani Scalzi di Vico del Gargano si prepara a vivere un momento di grande significato religioso con il rientro della Madonna del Carmine dopo i lavori di restauro, previsto per domenica 5 luglio 2026 presso la Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo.

La giornata si aprirà alle 18:30 con il Santo Rosario, seguito alle 19:00 dalla Celebrazione Eucaristica. Successivamente è previsto un tavolo tecnico di presentazione dei lavori eseguiti, con gli interventi del parroco don Lazzaro Molinaro, del confratello Enzo Azzarone, della restauratrice Maria Elena Lozupone e del fotografo Marcello Aguiari.

Al termine, la Sacra Immagine della Madonna del Carmine rientrerà nella Chiesa del Carmine in fiaccolata, accompagnata da confratelli, fedeli e autorità civili e religiose per la solenne intronizzazione.

Il ritorno dell’icona darà avvio al percorso verso i solenni festeggiamenti in programma dal 16 al 18 luglio 2026, preceduti dal novenario dal 7 al 15 luglio con Rosario, Novena e Santa Messa quotidiana.

Il 16 luglio, giorno della solennità, le celebrazioni religiose inizieranno dalle 06:00 alle 09:00 con le Sante Messe. Alle 10:30 si terrà la Messa Solenne con la professione di fede dei confratelli novizi, mentre alle 20:00 prenderà il via la processione della Sacra Icona per le vie del paese.

Il programma civile prevede il 16 e 17 luglio i concerti del Premiato Storico Gran Concerto Bandistico “F. Fenaroli” Città di Lanciano, diretto dal maestro Rocco Eletto, in Piazza Carmine. Il 18 luglio alle 22:00 in Piazza Croci è previsto lo spettacolo musicale “Per un’ora d’amore – 50th Celebration” con Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, dedicato ai grandi successi dei Matia Bazar. La festa si concluderà con il Gran Finale Pirotecnico in Piazza San Domenico.

Le giornate di festa saranno anche occasione per valorizzare il territorio, tra centro storico, tradizioni religiose e popolari, patrimonio culturale e le località costiere di San Menaio e Calenella, nel cuore del Gargano.

La Confraternita sottolinea come il ritorno della Madonna del Carmine rappresenti un momento di fede, memoria e appartenenza profondamente radicato nella storia della comunità, invitando cittadini, devoti, residenti e visitatori a partecipare alle celebrazioni.

Lo riporta foggiatoday.it.