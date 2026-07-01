È morto all’età di 74 anni Victor Willis, storico frontman e cofondatore dei Village People, simbolo della disco music mondiale. La notizia segna la fine di un’epoca per la cultura pop internazionale nata tra gli anni Settanta e Ottanta.

A confermare il decesso è stata la band, che ha espresso il proprio cordoglio con una dichiarazione: «Dolore enorme, si è spento a seguito di una breve ma aggressiva malattia». Secondo quanto trapelato, Willis sarebbe stato colpito da una forma tumorale aggressiva diagnosticata poche settimane prima della morte e si trovava ricoverato in una struttura sanitaria specializzata, assistito dai familiari più stretti.

Nato a Dallas nel 1951, Victor Willis non fu soltanto la voce principale dei Village People, ma anche una delle figure creative centrali del gruppo. Interpretava spesso il personaggio del poliziotto ed è stato l’unico membro con una formazione professionale da cantante e attore teatrale, maturata anche a Broadway con lo spettacolo The Wiz. Oltre all’attività vocale, ha contribuito come autore a successi diventati iconici come “Y.M.C.A.”, “In the Navy” e “Macho Man”, scritti insieme al produttore Jacques Morali.

I Village People nacquero a New York nel 1977 da un’idea dei produttori Jacques Morali e Henri Belolo, con l’obiettivo di intercettare il pubblico della disco music attraverso personaggi fortemente riconoscibili e simbolici. Il gruppo, ispirato al Greenwich Village e alla cultura LGBTQ+ dell’epoca, si impose rapidamente sulla scena mondiale grazie a brani ballabili e immediatamente riconoscibili, arrivando a vendere oltre 100 milioni di dischi.

Nel corso della sua carriera, Willis lasciò il gruppo nel 1979 per divergenze artistiche e vicende personali, per poi intraprendere negli anni Duemila una lunga battaglia legale sui diritti d’autore. Nel 2012 ottenne il riconoscimento dei diritti sulle canzoni da lui co-scritte, inclusa “Y.M.C.A.”.

Dopo quasi quarant’anni di distanza, nel 2017 tornò ufficialmente come frontman dei Village People, riprendendo a esibirsi in tutto il mondo e riportando sul palco i grandi successi che hanno segnato la storia della disco music.

Lo riporta leggo.it.