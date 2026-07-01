Vieste, 17enne ferisce un coetaneo con un colpo di pistola: disposto il collocamento in comunità

VIESTE – Un ragazzo di 17 anni di Vieste è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento presso una comunità minorile con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco, in relazione ai fatti avvenuti lo scorso 9 giugno 2026 nel centro cittadino.

L’ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della Tenenza di Vieste su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bari, che ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Manfredonia, con il supporto della Tenenza di Vieste. Gli investigatori hanno ricostruito l’accaduto attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze delle persone informate sui fatti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane, al culmine di un diverbio con un altro ragazzo, avrebbe estratto una pistola custodita all’interno di un marsupio ed esploso un colpo d’arma da fuoco che ha colpito la vittima. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga a piedi, percorrendo le vie del centro storico.

Le risultanze investigative hanno consentito di raccogliere, secondo l’accusa, gravi indizi di colpevolezza nei confronti del minorenne.

Il 17enne è stato rintracciato dai Carabinieri nella giornata del 26 giugno 2026. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la comunità minorile individuata dall’Autorità giudiziaria, dove resterà in esecuzione della misura cautelare.

Come previsto dalla normativa, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.